NAM probeert opnieuw gaswinning Warffum te starten ondanks problemen en bezwaren

De NAM gaat proberen de gaswinning in Warffum te hervatten, maar stuit op aanhoudende problemen en bezwaren van lokale bewoners en actiegroepen. De technische herstart verloopt moeizaam en de juridische strijd gaat door.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) bereidt zich voor om de gaswinning in Warffum te hervatten, ondanks aanhoudende problemen en juridische bezwaren. Vanaf maandag zullen technici van het gasbedrijf proberen de installaties weer operationeel te krijgen, een poging die al eerder is mislukt vanwege technische complicaties. De gasproductie in Warffum ligt al geruime tijd stil, voornamelijk door een overvloed aan water in de productieputten.

Dit probleem is naar verluidt het gevolg van de lange periode waarin de putten niet in gebruik waren, een direct gevolg van de onzekerheid rond de verlenging van de gaswinningsvergunning. De vergunning verliep officieel op 1 januari 2025, maar na een voorlopige beslissing van de toenmalige minister Hermans van Klimaat en Groene Groei om de winning toch voort te zetten tot 2032, kwam er bezwaar van onder andere het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, de Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum en de Groninger Bodem Beweging. De Raad van State heeft in juni vorig jaar al toestemming gegeven voor de herstart van de gaswinning, maar de praktische uitvoering is sindsdien moeizaam verlopen. De NAM staat nu voor de taak om de putten schoon te maken en opnieuw te proberen gas te winnen, een proces dat naar verwachting drie weken in beslag zal nemen. De gemeenschap in Warffum reageert verdeeld op deze hernieuwde poging. \De herstart van de gaswinning in Warffum stuit op aanzienlijke weerstand van lokale actiegroepen en bewoners, die zich al lange tijd verzetten tegen de gaswinning in hun regio. Erik de Graaf van actiegroep Warffum Alert spreekt van een teleurstellende ontwikkeling en hoopt dat de herstart mislukt. Hij benadrukt de overlast die de gaswinning in het verleden heeft veroorzaakt, met name de lichtstralen afkomstig van de winningslocatie. De juridische strijd rond de gaswinning in Warffum is nog steeds gaande, met verschillende verzoeken die bij de Raad van State aanhangig zijn. Deze verzoeken richten zich met name op het definitief beëindigen van de gaswinning. Warffum Alert en andere partijen hopen via de Raad van State een definitief einde te maken aan de gaswinning in Warffum. De Raad van State heeft al twee keer eerder besloten dat de NAM gas mag winnen tot er een definitieve uitspraak is. Dit houdt in dat de NAM, in afwachting van een definitieve beslissing, voorlopig door kan gaan met de pogingen om gas te winnen. De situatie in Warffum is een voorbeeld van de complexe uitdagingen die gepaard gaan met de transitie naar duurzamere energiebronnen. Het laat zien hoe lokale belangen, milieubescherming en economische belangen met elkaar kunnen botsen. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de gevolgen daarvan voor het milieu en de bewoners zorgen voor aanhoudende spanningen en discussies.\De technische problemen die de NAM ervaart bij het opnieuw opstarten van de gaswinning in Warffum benadrukken de complexiteit van de situatie. De putten die lange tijd niet in gebruik waren, zijn volgelopen met water, waardoor ze onbruikbaar zijn geworden voor gaswinning. De NAM zal daarom gebruik maken van flexibele, metalen slangen om de putten leeg te spoelen, in de hoop ze weer geschikt te maken voor productie. De verwachting is dat dit proces enkele weken zal duren, wat de complexiteit van de herstart aantoont. De aanhoudende juridische procedures zorgen voor onzekerheid over de toekomst van de gaswinning in Warffum. De uitkomst van deze procedures zal bepalend zijn voor de vraag of de NAM de gaswinning definitief kan hervatten of dat er een einde komt aan deze praktijk. Ondertussen blijft de gemeenschap van Warffum verdeeld over de kwestie. De ene groep is bezorgd over de impact op het milieu en de overlast die de gaswinning kan veroorzaken, terwijl anderen mogelijk economische voordelen zien in de voortzetting van de gaswinning. De situatie in Warffum illustreert de grotere problemen rond de energietransitie en de spanningen tussen economische belangen en milieubescherming





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lieke vindt gestolen bakfiets terug op Marktplaats, toch pakt politie de dief nietUit de beveiligde parkeergarage onder het appartementencomplex van Lieke* (38) uit Utrecht werd vorige maand haar bakfiets gestolen. Ze vond hem terug op Marktplaats en nam contact op met de politie.

Read more »

Verkeershinder A12: wat is het snelst, fiets, OV of toch de auto?Rijkswaterstaat waarschuwde er al weken voor: vermijd vanaf 8 april de A12 vanwege groot onderhoud aan de IJsselbrug! Maar hoe kom je dan het snelst van A naar B? Omroep Gelderland nam de proef op de som.

Read more »

Van Gerwen verliest Premier League finale van Clayton, Littler opnieuw in de problemenMichael van Gerwen verloor de finale van de Premier League in Brighton van Jonny Clayton, ondanks een sterke start. Luke Littler leed een verrassende nederlaag tegen Stephen Bunting. De wedstrijd werd overschaduwd door incidenten en een teleurstellend optreden van Littler.

Read more »

Stankoverlast Zuilen-Noord mogelijk verleden tijd, maar bewoners houden slag om de armTheo Pouw bv. claimt de stankoverlast in Zuilen-Noord te hebben opgelost. Bewoners en de milieugroep zijn voorzichtig positief, maar wachten de zomermaanden af. Het bedrijf nam diverse maatregelen en kreeg een boete na eerdere overlast. Een overstap naar een droog proces is in de planning.

Read more »

Scooterrijder met afgeplakt kenteken probeert aan politie te ontkomenEen scooterrijder is donderdag in Helmond na een achtervolging door de politie aangehouden. De politie gaf de bestuurder een stopteken nadat ze zagen dat zijn kenteken was afgeplakt.

Read more »