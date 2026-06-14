Nagelsmann kondigt zijn selectie voor het WK aan: verrassingen te verwachten

De coach van Duitsland heeft zijn selectie voor het WK aangekondigd en er zijn enkele verrassingen te verwachten. De 22-jarige linksback van Eintracht Frankfurt, Brown, heeft een basisplaats gekregen en zal David Raum vervangen.

De coach van Duitsland , Julian Nagelsmann , heeft zijn selectie voor het WK aangekondigd en er zijn enkele verrassingen te verwachten. De 22-jarige linksback van Eintracht Frankfurt, Brown , heeft een basisplaats gekregen en zal David Raum vervangen.

Keeper Oliver Baumann gaat naar de bank, omdat Neuer op doel zal staan. De 40-jarige doelman had na het EK van twee jaar geleden zijn interlandpensioen aangekondigd, maar is nu teruggekomen voor dit WK. Nagelsmann wilde ook graag verklappen dat Musiala gaat starten tegen Curaçao. De aanvallende middenvelder heeft dit seizoen veel last gehad van blessures en moet nog een paar stappen zetten om in topvorm te komen.

'Hij heeft nog een paar stappen te zetten, maar dat kan hij alleen doen als hij gaat spelen', aldus Nagelsmann. 'Om een ​​écht goed WK te spelen, hebben we Jamal in topvorm nodig. We moeten hem speeltijd geven en dat gaat hij morgen krijgen.

' Duitsland is de torenhoge favoriet tegen Curaçao, maar Nagelsmann is op zijn hoede voor de ploeg van Dick Advocaat. 'Negentig procent van de selectie speelt in de Nederlandse competitie en we weten wat het niveau van het Nederlandse voetbal is', zei Nagelsmann. 'Ze zijn fysiek en technisch sterk, en dat maakt Curaçao een lastige tegenstander. ' 'Het voelt een beetje als de eerste ronde van het Duitse bekertoernooi', vertelde Nagelsmann verder.

'Je komt tegenover een kleinere ploeg te staan die niets te verliezen heeft. Ze hebben met Dick Advocaat een zeer ervaren coach en hij zal een plan hebben bedacht. Voor ons is het vooral belangrijk om de drie punten te pakken. Natuurlijk willen we ook graag goed voetballen, maar de overwinning is het belangrijkste.





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