De WK atletiek in Tokio eindigen in teleurstelling voor Nafissatou Thiam. Na problemen met de bond en mentale uitdagingen staakt de Belgische atlete de zevenkamp. Sofie Dokter en Emma Oosterwegel staan voorlopig in de top 15. Sven Roosen presteert in de tienkamp.

De Wereldkampioenschappen atletiek in Tokio zijn voor Nafissatou Thiam uitgedraaid op een emotioneel en teleurstellend einde. De Belgische drievoudig olympisch kampioen, die bekend staat om haar indrukwekkende prestaties in de zevenkamp, besloot na vijf van de zeven onderdelen de competitie te staken. Dit besluit kwam als een verrassing voor velen en markeert een onverwachte wending in haar race naar een derde wereldtitel.

Sofie Dokter, een andere atlete, zakte een plaats op de tweede dag van de zevenkamp en staat nu op de vijfde positie, terwijl Emma Oosterwegel voorlopig de veertiende plek bezet. Thiam zelf gaf aan zich mentaal niet sterk te voelen, en niet in staat te zijn om te presteren op het niveau dat ze van zichzelf verwachtte. De spanningen rondom de voorbereiding, in het bijzonder de verstoorde relatie met de Belgische atletiekbond, lijken een zware tol te hebben geëist. De aanloop naar de WK was al bezoedeld door verschillende kwesties, waaronder meningsverschillen over de gedragscode, commerciële verplichtingen, de keuze van kleding, portretrechten en de aanwezigheid van haar persoonlijke fysiotherapeut. \De onenigheid tussen Thiam en de bond heeft een duidelijke impact gehad. Ze uitte haar gevoelens openlijk voor de camera, waarbij ze aangaf dat ze zichzelf als atleet niet herkende en geen plezier beleefde aan de competitie. De voortdurende onrust rondom de voorbereiding, die in haar eigen woorden als een donkere wolk boven haar competitie hing, heeft het lastig gemaakt voor haar om zich optimaal te focussen op de wedstrijden. De coach van Thiam, Michael Van der Plaetsen, uitte kritiek op de bond en benadrukte dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de behoefte van de atlete om in haar eigen 'bubbel' te kunnen opereren. Dokter liet bij het verspringen 6,16 meter noteren. De Amerikaanse Taliyah Brooks klom op tot de tweede plaats dankzij een persoonlijk record van 6,79 meter bij het verspringen, waardoor Dokter een plek zakte. Dokter, die zesde werd op de Olympische Spelen in de zevenkamp, heeft met 4.789 punten nog steeds kans op een podiumplaats. De Amerikaanse Anna Hall staat nog steeds bovenaan en lijkt op weg naar goud. Emma Oosterwegel, die in 2021 brons won op de Spelen van Tokio, staat veertiende (4.545 punten) en heeft nog kans om punten te scoren bij het speerwerpen, haar beste onderdeel. De zevenkamp wordt afgesloten met de 800 meter.\Naast de zevenkamp voor vrouwen, zijn ook de mannen begonnen aan hun meerkamp, de tienkamp. Sven Roosen staat na drie onderdelen zevende in de tienkamp. Roosen liep de 100 meter in 10,72 seconden, sprong 7,26 meter ver bij het verspringen en stootte de kogel 14,93 meter ver, wat goed is voor een totaal van 2.585 punten. De Amerikaan Kyle Garland leidt voorlopig met 2.927 punten. Roosen, die vorig jaar vierde werd op de Spelen met een Nederlands record, gaf aan dat het niet geweldig ging, maar ook niet slecht. Hij had te kampen gehad met blessureleed. De tienkamp wordt vanmiddag voortgezet met het hoogspringen en de 400 meter. De overige vijf onderdelen staan zondag op het programma. De ontwikkelingen in Tokio zijn live te volgen bij de NOS, met uitzendingen die via NPO 1 en een stream te bekijken zijn. Ook de ochtendsessies zijn live te volgen via Eurovision Sport, een platform van Europese publieke omroepen. De atletiekfans kunnen dus de hele dag door de wedstrijden volgen en de prestaties van de atleten op de voet volgen





