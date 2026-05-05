Nadal als inspiratie: PSG aast op finaleplaats na spectaculaire eerste wedstrijd

Luis Enrique haalt inspiratie uit Rafael Nadal om zijn team te motiveren voor de tweede halve finale tegen Bayern München. Beide teams beloven een aanvallende wedstrijd, na een spectaculaire eerste ontmoeting in Parijs.

De aanstaande Champions League -finale dient als een krachtige motivator voor Paris Saint-Germain, zo benadrukt trainer Luis Enrique . In de persconferentie voorafgaand aan de cruciale tweede halve finale tegen Bayern München , die woensdagavond in München plaatsvindt om 21.00 uur, putte de Spaanse coach inspiratie uit de woorden van tennislegende Rafael Nadal .

Nadal, die vorig jaar zijn professionele tenniscarrière beëindigde, sprak ooit over hoe de rivaliteit met Roger Federer en Novak Djokovic hem stimuleerde om zijn eigen spel naar een hoger niveau te tillen. Enrique hoopt dat deze dynamiek zich zal vertalen naar zijn team, dat nu voor de uitdaging staat om een sterke tegenstander als Bayern München te verslaan. Hij erkent de kwaliteiten van de Duitse kampioen, maar ziet dit juist als een extra drijfveer.

'Wij bewonderen Bayern, ze spelen heel goed voetbal. Het is voor ons een extra motivatie om een team te verslaan dat zo uitmuntend is.

' Ook Vincent Kompany, de trainer van Bayern München, is bezig met het vinden van de juiste woorden om zijn spelers te inspireren en dat laatste procentje extra te ontlokken. Hij geeft toe dat hij al nadenkt over de ultieme boodschap om het team nogmaals te motiveren. Echter, na de spectaculaire eerste wedstrijd in Parijs, die eindigde in een 5-4 overwinning voor Bayern München, rijst de vraag of extra motivatie überhaupt nog nodig is.

Beide teams lieten in Frankrijk zien dat ze bereid zijn tot het uiterste te gaan en het publiek te vermaken met een ongekende intensiteit. Luis Enrique deelt deze mening en verwacht een vergelijkbare strijd in München.

'Ik denk niet dat een van beide ploegen zal aanvaarden dat de ander beter is, dus ik verwacht opnieuw een interessante en spannende wedstrijd. Er zal geen enkele speler zijn van PSG die niet alles zal geven.

' Deze uitspraak onderstreept de vastberadenheid van de Parijse club om de Champions League te winnen en niet alleen een voorsprong te verdedigen. Bayern München is immers in staat om snel een achterstand goed te maken. Bayern München is evenmin van plan om defensief te spelen, zo verzekert Kompany. Hij benadrukt dat het team zich zal concentreren op zijn sterke punten, namelijk het scoren van doelpunten.

'Natuurlijk wil ik graag de nul houden, maar we moeten niet verliezen wat ons sterk maakt. Wij gaan deze wedstrijd in als team dat in Europa de meeste doelpunten heeft gemaakt en de meeste wedstrijden heeft gewonnen.

' Deze ambitieuze instelling wordt gedeeld door de Duitse international Joshua Kimmich, die aangeeft dat Bayern München niet achterover zal leunen. 'We gaan ons niet achterin verschansen. We staan één doelpunt achter. Wij zijn het team dat in ieder geval één doelpunt nodig heeft.

' De tweede wedstrijd van de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain is woensdagavond vanaf 21.00 uur live te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Daarnaast is het duel ook te beluisteren via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

De verwachtingen zijn hooggespannen en de fans kunnen zich opmaken voor een spannende en intensieve wedstrijd waarin beide teams alles zullen geven om een plek in de finale te bemachtigen. De inspiratie van Rafael Nadal en de vastberadenheid van beide trainers en spelers beloven een onvergetelijke avond te worden voor het Europese voetbal





