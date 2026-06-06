Nachtmerrie voor Tunesië: 5-0 nederlaag tegen België vlak voor WK

Tunesië verpletterd met 5-0 door België in een voorbereidingsmatch. Bondscoach Sabri Lamouchi noemt het een nachtmerrie en加紧t vorige prestaties, terwijl zijn team slechts enkele dagen voor het WK-start staat. De nederlaag komt op een kritiek moment voor de ploeg die samen met Nederland in Groep F staat.

Het Nederlands elftal is niet het enige land dat met enige zorgen afreist naar het WK. Bij Tunesië is het alarm weliswaar losgebarsten, zo blijkt uit dehardtende woorden van bondscoach Sabri Lamouchi .

Zaterdagmiddag oefende Tunesië in Brussel tegen België, maar dat oefenen liep uit op een complete nachtmerrie. Negentig minuten lang was de ploeg van Lamouchi compleet machteloos en onderwierp zich aan een verpletterende 5-0 nederlaag.

"Het was een nachtmerrie. We hebben vijf goals geïncasseerd, hoe kan ik iets positiefs uit deze wedstrijd halen? We moeten dit zo snel mogelijk vergeten", zo liet Lamouchi zichhardtend horen.

"Met elf tegen elf is het al moeilijk, laat staan als je met een man minder speelt. Dan is het mission impossible. Als je zo het veld opgaat zoals wij vandaag, kan je niet verwachten dat het zonder gevolgen blijft. We waren gewoon niet goed genoeg.

" Hij voortzette: "Er was een serieus verschil tussen deze twee ploegen, op alle niveaus". "Ik neem hiervoor de verantwoordelijkheid, maar deze nederlaag doet pijn. Dit valt op een slecht moment, vlak voor de afreis naar het WK.

" "We speelden tegen een team op niveau, dat geen favoriet is op het WK, maar wel ver kan komen. Waarschijnlijk is onze doelman de speler die de bal het vaakst geraakt heeft. Ik kan niets positief vinden, alleen dat we geen blessures hebben opgelopen", besloot de coach. Tunesië is, net als Oranje, ingedeeld in Groep F op het WK.

De ploeg opent met direct een belangrijke confrontatie met Zweden, daarna speelt het tegen Japan. Het laatste groepsduel is dus tegen het Nederlands elftal. Deze nederlaag komt dan ook op een wrang moment, juist omdat de verwachtingen voor de eigen WK-optreden in dezelfde groep als Nederland hooggespannen zijn na een ogenschijnlijk redelijke kwalificatie. De prestaties in de voorbereidingsevenementen moeten dringend verbeteren als Tunesië een kans wil maken om de volgende ronde te bereiken.

De presentatie van de ploeg in Brussel was eenzijdig enlekend, en roept vragen op over de huidige mentale en tactische toestand van het team onder leiding van Lamouchi, die de helft van zijn selectie in de voorbereidingstwisten heeft verloren aan blessures





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