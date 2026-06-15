Nachtelijke wegwerkzaamheden en omleidingen op meerdere snelwegen: A4, A13, A15, A16 en A20

Rijkswaterstaat voert deze week uitgebreide onderhouds- en asfalteringswerkzaamheden uit op de A4, A13, A15, A16 en A20. Meerdere nachten zijn gedeeltelijke of volledige sluitingen van knooppunten tot afritten van kracht, met omleidingen via andere snelwegen zoals A2, A59, A17 en A20. Ook tunnels zoals de Rottemerentunnel en Thomassentunnel zijn gesloten. Reizigers moeten rekening houden met langere reistijden.

Ook deze week zijn er opnieuw uitgebreide wegwerkzaamheden op verschillende snelwegen in Nederland. Rijkswaterstaat heeft meerdere nachtelijke sluitingen aangekondigd op de A4, A13 , A15 , A16 en A20 .

Het gaat voornamelijk om onderhoud, asfaltering en tunnelonderhoud, waardoor het verkeer gedeeltelijk of geheel wordt afgesloten en moet worden omgeleid. Op de A4 in de provincie Brabant zijn dinsdag, woensdag en donderdag nachten gedeeltelijk gesloten, telkens tussen 21:00 en 05:00 uur. Dinsdag wordt in noordelijke richting gewerkt tussen Steenbergen en knooppunt Sabina. Donderdag is dezelfde richting gesloten, maar dan tussen Bergen op Zoom en Steenbergen.

Woensdag ligt de focus op de zuidelijke richting, waarbij deweg tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten is. Het verkeer wordt omgeleid via de A59 en A17. Op maandag, dinsdag en woensdag is de A15 tussen de knooppunten Gorinchem en Deil in beide richtingen dicht van 21:00 tot 05:00 uur. Omleiding vindt plaats via de A2 of A16.

Reizigers moeten rekening houden met aanzienlijke vertragingen. De Rottemerentunnel op de A13/A16 is maandag en dinsdag nacht gesloten voor verkeer van de A13 naar het Terbregseplein. Het verkeer wordt omgeleid via de A13 en A20. De A20 vanaf Hoek van Holland is maandag, dinsdag en woensdag dicht vanaf knooppunt Vlaardingen.

Verkeer naar Delft wordt omgeleid via het Westland, en verkeer naar de ring Rotterdam via de tol tunnel A24. De asfalteringswerkzaamheden duren van 21:00 tot 05:00 uur. Op dinsdag wordt op de A15 vanuit Europoort naar Ridderkerk gewerkt op de parallelbaan tussen afrit Heijplaat (18) en Portland. De hoofdrijbaan blijft open.

Woensdag wordt op de A15 vanuit Ridderkerk naar Europoort gewerkt bij afrit Charlois (19), die dicht is. Omleiding verloopt via afrit Heijplaat (18) en de Waalhaven. Ook op woensdag zijn werkzaamheden op de N57 op Goeree-Overflakkee, waardoor de route via Port Zélande naar Schouwen-Duiveland niet beschikbaar is. Ten slotte is donderdagavond onderhoud aan de Thomassentunnel op de A15 bij Rozenburg.

Beide richtingen zijn gesloten en het verkeer wordt omgeleid via de Calandbrug. Deze nachtelijke werkzaamheden zijn essentieel voor het onderhoud en de verbetering van de weginfrastructuur, maar zorgen voor aanzienlijke verkeershinder. Reizigers worden aangeraden plannen bij te stellen of alternatieve routes te overwegen tijdens deze sluitingen





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A4 A13 A15 A16 A20 Wegwerkzaamheden Omleidingen Rijkswaterstaat Nachtelijke Sluitingen Tunnelonderhoud

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