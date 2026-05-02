NAC-supporters keren zich massaal tegen Van Hooijdonk na transferrel zoon

NAC Breda supporters uiten massaal hun ongenoegen over Pierre van Hooijdonk, na onthullingen over zijn vermeende bemoeienis met de transfer van zijn zoon Sydney. Spandoeken en protestacties markeren een dieptepunt in de relatie tussen de clubicoon en de aanhang.

De relatie tussen de supporters van NAC Breda en Pierre van Hooijdonk is bereikt een dieptepunt. De meegereisde aanhang liet tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht in De Galgenwaard op indrukwekkende wijze hun ongenoegen blijken.

Verschillende spandoeken met scherpe teksten werden uitgerold, waarmee ze hun frustratie over de rol van Van Hooijdonk binnen de club en zijn vermeende belangenverstrengeling openlijk uitten. De kritiek richt zich met name op zijn dubbelrol als adviseur technische zaken bij NAC en tegelijkertijd als voetbalanalist bij de NOS. Supporters beschuldigen hem van partijdigheid en het niet dienen van de belangen van NAC Breda. Een van de spandoeken luidde: 'NOS, wanneer worden jullie wakker?

Hij is een toezichthoudende stakker', waarmee de supporters de NOS aansporen om kritischer te kijken naar de analyses van Van Hooijdonk, gezien zijn betrokkenheid bij NAC. Een ander spandoek was nog directer: 'Wie is de mol? Papa in zijn dubbelrol!

', waarmee de suggestie wordt gewekt dat Van Hooijdonk achter de schermen handelt in zijn eigen voordeel. De boodschap 'Nog Altijd Corrupt', waarbij de eerste letters van elk woord NAC vormen, werd door meerdere supportersgroeperingen gedragen, wat de diepgewortelde onvrede onder de NAC-fans aantoont. Deze boodschap werd al eerder geuit bij spandoeken die waren opgehangen bij het Rat Verlegh Stadion, de thuisbasis van NAC Breda.

De supportersgroeperingen Breda Loco's, Fr0nt76 en Vak-G staan achter deze acties en eisen meer transparantie en integriteit binnen de club. De meest confronterende boodschap was wellicht 'Pierre rot op', waarmee de supporters duidelijk aangeven dat ze Van Hooijdonk niet langer bij NAC willen zien. De aanleiding voor deze escalatie van de kritiek is een onderzoek van NAC-watcher Joost Blaauwhof, die onthulde dat Van Hooijdonk zich bemoeid heeft met de transfer van zijn zoon Sydney van Hooijdonk.

Sydney vertrok afgelopen winter transfervrij van NAC, ondanks dat hij nog een doorlopend contract had. Blaauwhof ontdekte dat NAC eigenlijk een transfersom wilde ontvangen voor zijn zoon, en dat Estrela da Amadora, de club waar Sydney nu speelt, budget had vrijgehouden voor een transfersom. Echter, door de vermeende inmenging van Pierre van Hooijdonk senior, kon Sydney transfervrij vertrekken, waardoor NAC inkomsten misliep.

Deze gang van zaken wordt door de supporters gezien als een bewijs van belangenverstrengeling en corruptie binnen de club. Ze beschouwen het als een schandalige situatie waarin een clubicoon zijn eigen positie en die van zijn zoon boven de belangen van NAC stelt. De supporters voelen zich verraden en misleid door Van Hooijdonk, die ze eerder als een held beschouwden. De onthullingen van Blaauwhof hebben de al bestaande frustraties over het functioneren van de club verder aangewakkerd.

De supporters eisen nu een grondig onderzoek naar de gang van zaken rondom de transfer van Sydney van Hooijdonk en willen dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen. Ze vrezen dat de club verder beschadigd wordt door deze schandalen en willen dat er een einde komt aan de vermeende corruptie binnen NAC Breda. De reactie van Pierre van Hooijdonk op de publicatie van Blaauwhof was opvallend.

In plaats van inhoudelijk te reageren op de beschuldigingen, koos hij ervoor om via X (voorheen Twitter) appjes van de journalist te publiceren. Hij noemde Blaauwhof een 'journalist' die 'een ander belang dient dan de waarheid op tafel te krijgen'. Deze actie werd door velen gezien als een poging om de geloofwaardigheid van Blaauwhof te ondermijnen en de aandacht af te leiden van de feitelijke kwestie. Het publiceren van privécommunicatie werd door sommigen als onprofessioneel en ongepast beschouwd.

De supporters reageerden verontwaardigd op Van Hooijdonks reactie en beschouwden het als een bevestiging van zijn schuld. Ze zien het als een bewijs dat hij zich niet wil verantwoorden voor zijn daden en dat hij probeert de waarheid te verbergen. De situatie bij NAC Breda is nu zeer gespannen en de relatie tussen de supporters en Pierre van Hooijdonk is volledig verbroken.

Het is onduidelijk hoe de club deze crisis gaat oplossen en of Van Hooijdonk nog wel een toekomst heeft bij NAC Breda. De supporters eisen duidelijkheid en transparantie en willen dat de club eindelijk de problemen aanpakt en de integriteit herstelt. De komende tijd zal uitwijzen of NAC Breda in staat is om deze storm te doorstaan en weer een positieve weg in te slaan





