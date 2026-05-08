NAC dreigt te degraderen, strijd om handhaving in Eredivisie blijft spannend

NAC Breda staat aan de rand van degradatie en moet wonderen verrichten om nog te overleven in de Eredivisie. De strijd om handhaving tussen Excelsior, Telstar, FC Volendam en Fortuna Sittard blijft tot het einde spannend. De play-offs om promotie/degradatie staan ook voor de deur, met Willem II, RKC Waalwijk, De Graafschap en Almere City in de running.

De hekkensluiter keert na drie seizoenen terug naar de Keuken Kampioen Divisie. NAC dreigt in de voetsporen van Heracles te treden en heeft een wonder nodig om nog aan degradatie te ontsnappen.

De Bredanaars moeten de wedstrijden tegen SC Heerenveen (thuis) en AZ (uit) winnen en dan hopen op twee nederlagen van FC Volendam of Telstar. Bovendien spreekt het doelsaldo in het nadeel van NAC. De strijd om de vijftiende plaats ligt nog volledig open. De stoelendans gaat tussen Excelsior, Telstar en FC Volendam, maar ook Fortuna Sittard is officieel nog niet veilig.

Laten we beginnen met speelronde 33, die zondag wordt afgewerkt. Op alle velden in de Eredivisie wordt om 16.45 uur afgetrapt. Vooral de wedstrijd Excelsior - FC Volendam springt in het oog. Wie pakt op Woudestein de volle buit?

De winnaar van dat duel doet uitstekende zaken in de strijd om handhaving. Op papier heeft Telstar de makkelijkste tegenstander. Heracles Almelo komt op bezoek in Velsen-Zuid. Volgende week vallen de beslissingen.

Op de laatste speeldag gaat de aandacht uit naar het Kras Stadion, waar FC Volendam het voor de tweede week op rij opneemt tegen een directe concurrent: Telstar. Excelsior speelt een uitwedstrijd in eigen stad en gaat op bezoek bij Sparta Rotterdam. De nummer zestien van de Eredivisie meldt zich in de finale van de play-offs om promotie/degradatie. Het heenduel wordt op woensdag 20 mei gespeeld, de return op zaterdag 23 mei.

De tegenstander in de eindstrijd wordt Willem II, RKC Waalwijk, De Graafschap of Almere City. Willem II en Almere City verdedigen zaterdag in de halve finale een voorsprong uit het heenduel





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NAC Breda Eredivisie Degradatie Handhaving Play-Offs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Breda baalt van vertrek adviseur Pierre van HooijdonkDe RvC-voorzitter van NAC Breda reageert verdrietig op het vertrek van Pierre van Hooijdonk, die zijn rol als adviseur neerlegde vanwege druk van buiten. Hij vindt dat de club naïef was in het handelen rond de komst van zijn zoon Sydney en erkent dat de toezichthouders ook verantwoordelijkheid dragen.

Read more »

Pierre van Hooijdonk stopt als technisch adviseur bij NAC BredaNAC Breda betreurt het besluit van Pierre van Hooijdonk om zijn functie als technisch adviseur neer te leggen, maar prijst de stap als moedig en in het belang van de club.

Read more »

Pierre van Hooijdonk stopt als adviseur van NAC BredaPierre van Hooijdonk heeft zijn functie als technisch adviseur bij NAC Breda neergelegd vanwege de commotie rondom de transfer van zijn zoon Sydney. De club betreurt het vertrek, maar noemt het besluit moedig en in het belang van de vereniging.

Read more »

Excelsior dicht bij handhaving in EredivisieExcelsior kan zich aanstaande zondag tegen FC Volendam definitief verzekeren van het behoud in de eredivisie. Een gelijkspel of winst is voldoende voor de Rotterdamse club om degradatie te voorkomen.

Read more »