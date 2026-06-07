NAC-conflicten: wichelroedeloper Jan Boeren wijst naar negatieve energie onder het stadion als rem op promotie

Wichelroedeloper Jan Boeren gelooft niet dat NAC snel terugkeert naar de Eredivisie vanwege vermeende negatieve energie onder het Rat Verlegh Stadion. Hij pleit voor het neutraliseren van straling en wateraders, maar wetenschappelijke bewijzen ontbreken.

NAC hoopt na de degradatie binnen een jaar terug te keren naar de Eredivisie . Maar Jan Boeren gelooft daar weinig van. Volgens de wichelroedeloper uit Terheijden ligt het probleem niet bij de spelers of de trainer, maar aan de negatieve energie onder het Rat Verlegh Stadion.

Zolang daar niets verandert, wordt promoveren heel moeilijk. Als Boeren langs het stadion loopt, voelt hij het direct. Die energie begint aan je te trekken, zegt hij. Dat zuigt je leeg.

Volgens hem gebeurt dat ook bij de spelers van NAC, waardoor zij minder presteren en sneller geblesseerd raken. NAC heeft gewoon goede spelers, zegt hij. Die zouden in mijn ogen makkelijk in de Eredivisie mee kunnen draaien. Alleen de energie in het stadion klopt niet.

Daardoor komt er steeds meer spanning op spelers te staan en dat zie terug op het veld. Volgens Boeren is het stadion gebouwd op een negatieve plek. Onder de grond lopen volgens hem wateraders (ondergrondse waterstromen) die een bepaalde energie afgeven. Als die wordt versterkt door bovengrondse straling van bijvoorbeeld draadloze communicatie en mobiele netwerken wordt dat negatief en leidt dat tot onbalans.

Dat NAC komend seizoen direct terugkeert naar de Eredivisie acht hij daarom onwaarschijnlijk. In het begin van het seizoen zal het nog wel redelijk lopen, vertelt Jan. Maar hoe langer ze in het stadion verblijven hoe minder ze in hun energie komen. Dan krijg je weer dezelfde problemen zoals concentratieverlies en blessuregevoeligheid.

Boeren is geen onbekende voor NAC. Hij was in het verleden vier keer betrokken bij de club, onder meer tijdens de succesvolle periodes van de trainers Henk ten Cate, Ernie Brandts en Robert Maaskant. Ook rond de promotie onder Jean-Paul van Gastel zou hij in 2024 werkzaamheden hebben verricht. Zijn werk begint met een wichelroede.

Daarmee spoort hij naar eigen zeggen wateraders en andere verstoringen op. Daarna plaatst hij speciale kastjes in het stadion die de negatieve straling zouden blokkeren of neutraliseren. Over de inhoud daarvan wil Boeren niets zeggen: Dat is het geheim van de smid. Daarnaast helpt hij ook spelers die daarvoor openstaan.

Ook bij hen haalt hij volgens eigen zeggen de negatieve energie weg. Bij spelers waarvan ik dacht dat ze thuis ook op een verkeerde plaats zaten, plaatste ik soms kastjes. Volgens hem zorgt dat voor minder spanning op het lichaam, een beter herstelvermogen, concentratie en minder blessures. Oud-NAC-trainer Robert Maaskant maakte in het seizoen 2009/2010 gebruik van de diensten van de wichelroedeloper uit Terheijden.

Hij kijkt daar met een open, maar ook nuchtere blik op terug. Ik heb altijd alles aangegrepen om een ploeg maximaal voor te bereiden, zegt Maaskant. Voor de jongens die erin geloofden, kon het een voordeel zijn. En als je er niks mee had, was dat ook prima.

Jan gaf aan welke spelers volgens hem goed of slecht in hun energie zaten en dat kwam vaker wel dan niet uit. Alle kleine beetjes helpen, dus waarom zou je het dan niet doen? Voor theorieën over wateraders, aardstralen en het neutraliseren van straling bestaat geen wetenschappelijk bewijs. Onderzoekers hebben nooit kunnen aantonen dat dergelijke energievelden invloed hebben op sportprestaties of blessuregevoeligheid.

Sportieve resultaten worden doorgaans verklaard door factoren als spelerskwaliteit, beleid, training, financiën en medische begeleiding. Boeren begrijpt dat niet iedereen zijn theorieën serieus neemt. Dat mag ook, zegt hij. Het is moeilijk te bewijzen omdat je het niet kunt zien.

In de veehouderij zijn we er bijvoorbeeld al veel verder mee. In mijn ogen zou het verstandig dat de sportwereld er ook naar kijkt. Ondanks de degradatie heeft NAC de afgelopen tijd geen contact met hem gezocht. Zelf heeft hij zich ook niet aangeboden.

Blijkbaar hebben ze me niet nodig, zegt hij. En dat is hun goed recht. Jan Boeren blijft overtuigd van zijn gelijk. En dus ook van zijn voorspelling voor komend seizoen.

Ik zeg niet dat het niks wordt, besluit hij. Maar als de energie blijft zoals die nu is, wordt promoveren heel moeilijk





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