NAC Breda en sc Heerenveen spelen slotfase naburig Groningen

Op zondagmiddag 17 april 2022 moeten NAC Breda en sc Heerenveen in de slotfase om 14.30 uur in het Abe Lenstra-stadion in Groningen beginnen. Het duel is vanwege veiligheidsredenen afgelopen, terwijl Heracles Almelo en Willem II al zijn uitgespeeld. NAC Breda is dicht bij een overwinning op Heerenveen, maar het zou betekenen dat ze degraderen naar de eerste divisie.

De slotfase van NAC Breda-sc Heerenveen wordt maandagmiddag om 14.30 uur in het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen afgewerkt. De eredivisieduel kon zondag niet worden uitgespeeld in Breda vanwege vuurwerk, waarbij meerdere keren op het veld werd gegooid.

NAC Breda meldt dat de wedstrijd niet in eigen stad kan worden afgemaakt vanwege veiligheidsredenen. Er moeten nog minimaal acht minuten worden gespeeld. Op het moment dat de wedstrijd definitief gestaakt werd in het Rat Verlegh Stadion stond NAC met 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Boy Kemper. NAC Breda is dus dicht bij een overwinning op Heerenveen, maar de Brabantse club is zondagmiddag al wel officieel gedegradeerd van de eredivisie naar de eerste divisie.

NAC eindigt de competitie sowieso op de zeventiende plaats. Mocht Heerenveen maandag in korte tijd de wedstrijd nog weten te winnen, dan kunnen de Friezen volgende week zondag nog vijfde worden ten koste van Ajax. Ze zijn sowieso al geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal





NOSvoetbal / 🏆 18. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NAC Breda Sc Heerenveen Slotfase Eindedivisie Gredning Europa Ziekte Heracles Almelo Willem II Oostelijke Provinciale Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAC Breda en Heerenveen zetten wedstrijd maandag voort in Abe Lenstra-stadion vanwege veiligheidsproblemen in BredaDe wedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen wordt vervolledigd op maandagmiddag om 14.30 uur in Heerenveen vanwege veiligheidsidentiteit in Breda. NAC leidde 2-0 toen het duel werd gestopt door vuurwerk. Hoewel NAC reeds degradeerde, kan Heerenveen nog in de aanval om vijfde plaats.

Read more »

NAC Breda - sc Heerenveen duel opgeschoven naar Abe Lenstra Stadion in HeerenveenHet restant van de Eredivisie-duel tussen NAC Breda en sc Heerenveen wordt gespeeld in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen (Friesland) na gestage minuten in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Beide clubs hebben besloten om de laatste minuten van de wedstrijd in Friesland af te werken. Vanwege veiligheidsredenen besloot de gemeente Breda om geen toestemming te geven voor het duel in Breda.

Read more »

Inevorder gebaseerd duel gestaakt mag NAC Breda en sc Heerenveen na restant begeegtOp zondag 33ste speelronde van de VriendenLoterij Eredivisie is gestaakt daarnaal 82ste minuut en afgewerkt in Heerenveen

Read more »

NAC Breda supporters interrupt Eredivisie game against sc Heerenveen due to misconductSeveral NAC Breda supporters caused a disturbance at their home game against sc Heerenveen, leading to an early exit, angering other supporters, and dropping the team out of the Eredivisie.

Read more »