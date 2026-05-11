NAC Breda en sc Heerenveen spelen opnieuw, na gestaakte wedstrijd door vuurwerk

Voor de spelers van NAC Breda en sc Heerenveen was het maandag een aparte middag, omdat de wedstrijd een dag eerder werd gestaakt door vuurwerk op het veld. Daardoor moesten de laatste tien minuten in Friesland worden ingehaald. NAC trok uiteindelijk de 2-0 over de streep.

Voor de spelers van NAC Breda en sc Heerenveen was het maandag een aparte middag, omdat het duel een dag eerder werd gestaakt door vuurwerk op het veld.

Daardoor moesten de laatste tien minuten in Friesland worden ingehaald. NAC trok de 2-0 gedisciplineerd over de streep in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers voelde zich nu alsof hij “twee keer had verloren”. Boy Kemper zag liever een ander scenario, waarin ze de wedstrijd konden winnen.

Verder speelde Eser Gürbüz zijn examen Engels om de wedstrijd te spelen en werd hij door Milan van Dongen positief beoordeeld





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NAC Breda Sc Heerenveen Wedstrijd Gestադիր Vurenwerk Uitspielen Examen Engels

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAC Breda en Heerenveen zetten wedstrijd maandag voort in Abe Lenstra-stadion vanwege veiligheidsproblemen in BredaDe wedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen wordt vervolledigd op maandagmiddag om 14.30 uur in Heerenveen vanwege veiligheidsidentiteit in Breda. NAC leidde 2-0 toen het duel werd gestopt door vuurwerk. Hoewel NAC reeds degradeerde, kan Heerenveen nog in de aanval om vijfde plaats.

Read more »

NAC Breda - sc Heerenveen duel opgeschoven naar Abe Lenstra Stadion in HeerenveenHet restant van de Eredivisie-duel tussen NAC Breda en sc Heerenveen wordt gespeeld in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen (Friesland) na gestage minuten in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Beide clubs hebben besloten om de laatste minuten van de wedstrijd in Friesland af te werken. Vanwege veiligheidsredenen besloot de gemeente Breda om geen toestemming te geven voor het duel in Breda.

Read more »

Inevorder gebaseerd duel gestaakt mag NAC Breda en sc Heerenveen na restant begeegtOp zondag 33ste speelronde van de VriendenLoterij Eredivisie is gestaakt daarnaal 82ste minuut en afgewerkt in Heerenveen

Read more »

NAC Breda supporters interrupt Eredivisie game against sc Heerenveen due to misconductSeveral NAC Breda supporters caused a disturbance at their home game against sc Heerenveen, leading to an early exit, angering other supporters, and dropping the team out of the Eredivisie.

Read more »