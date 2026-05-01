NAC Breda eist overgespeelde wedstrijd tegen Go Ahead Eagles: 'KNVB moet zich aan eigen regels houden'

NAC Breda heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB om de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles overgespeeld te krijgen vanwege een paspoortkwestie. Volgens journalist Driessen heeft de club gelijk, maar staat de voetbalwereld achter Go Ahead Eagles. De uitspraak wordt maandagmiddag verwacht.

NAC Breda staat op het punt om een cruciale beslissing te nemen in de strijd om handhaving in de Keuken Kampioen Divisie. De club heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB om de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles overgespeeld te krijgen, vanwege de paspoortkwestie rond speler Dean James.

Volgens de KNVB-regels heeft NAC Breda gelijk, maar het sentiment binnen de voetbalwereld lijkt tegen de Bredanaren te zijn. Clubs uit zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie, de KNVB zelf, de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie staan achter Go Ahead Eagles. Dit terwijl NAC Breda volgens journalist Driessen slechts probeert om zijn eigen hachje te redden nu handhaving in gevaar is.

De zaak draait om het feit dat Dean James en Go Ahead Eagles de wettelijk verplichte werkvergunning vergeten waren aan te vragen na zijn naturalisering in Indonesië. Het argument dat NAC Breda bij winst niet van zich had laten horen, kan volgens Driessen van tafel. Ook het feit dat NAC in het verleden zelf een niet-gerechtigde speler opstelde, doet er niet toe. De voetbalbond heeft reglementen opgesteld en moet zich daar aan houden, zo stelt Driessen.

Het hek is van de dam als de KNVB selectief gaat handelen in de eigen reglementen. Driessen noemt NAC Breda een 'klokkenluider' van de mazen in het KNVB-reglement. De bond moet de hand in eigen boezem steken en NAC in het gelijk stellen. Ze hebben lelijk zitten slapen, aldus de journalist.

Het getuigt van een stuitende arrogantie en tekent nog altijd de gedachte bij de KNVB dat het voetbal onder en boven de wet staat. Het zou goed zijn dat het NAC-arrest het Nederlandse voetbal wakker schudt, net zoals het Bosman-arrest ooit het transfersysteem heeft opgeschud en de machtsverhoudingen tussen clubs en spelers heeft veranderd. De uitspraak in het kort geding wordt maandagmiddag verwacht. Voor NAC Breda is het een cruciale beslissing, want de club vecht voor handhaving.

De Bredanaren hopen dat de KNVB zich aan de eigen regels houdt en de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles overgespeeld wordt. Het is een zaak die niet alleen NAC Breda, maar het hele Nederlandse voetbal aan het denken zet. Het is een zaak die de machtsverhoudingen tussen clubs en de voetbalbond op de proef stelt. Het is een zaak die de vraag oproept of de KNVB wel voldoende toezicht houdt op de spelersregistraties.

VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NAC Breda Go Ahead Eagles KNVB Paspoortkwestie Handhaving

United States Latest News, United States Headlines

Scherpe kritiek op NAC Breda in paspoortgate: 'Belachelijk als ze gelijk krijgen'Marciano Vink en Anco Jansen hekelen de rechtszaak van NAC Breda tegen de KNVB over de inzet van Dean James. Ze vinden dat NAC zich onnodig vastklampt aan de zaak en dat het moreel kompas van de club ontbreekt. Ook de pogingen om druk uit te oefenen op de rechtspraak worden bekritiseerd.

Read more »

Van der Gijp haalt hard uit naar Van Hooijdonk en NAC BredaRené van der Gijp lacht om de soap rond Pierre van Hooijdonk bij NAC Breda en noemt hem zelfzuchtig. Hij deelt ook zijn ervaringen met de club en kritiek op pogingen om druk uit te oefenen op de rechtspraak.

Read more »

Van der Gijp geniet van rel rond Van Hooijdonk bij NAC BredaRené van der Gijp laat in een podcast doorschemeren dat hij de commotie rond Pierre van Hooijdonk bij NAC Breda amusant vindt, terwijl de club kampt met sportieve en juridische problemen.

Read more »

Leo Greiml mist rest van seizoen NAC door schouderblessureNAC-verdediger Leo Greiml moet onder het mes vanwege een schouderblessure en is niet meer beschikbaar voor de rest van het seizoen. Dit is een harde klap voor NAC, dat nog strijdt tegen degradatie.

Read more »

Ex-werknemer NAC: 'Dit gebeurt als niemand meer tegen Pierre durft in te gaan'Steven Koreman, die in het verleden twee jaar bij NAC Breda werkte als vrijwillige videoscout, heeft op X een boekje opengedaan over de situatie rond Pierre van Hooijdonk. Koreman schrijft dat hij tijdens zijn dienstverband al opkeek van de cultuur binnen de club.

Read more »

NAC-trainer maakte zich druk bij ziekenhuisbezoek: 'Hartkwalen in familie'Het was flink schrikken voor Carl Hoefkens, die afgelopen zaterdag na het duel met Ajax (0-2) naar het ziekenhuis moest. Uit een controle bleek gelukkig voor de 47-jarige Belg dat er niets aan de hand was, maar hij nam wel een paar dagen rust. 'Het was een bizar moment voor mij.

Read more »