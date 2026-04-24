NAC Breda behoudt spelers bij degradatie, toekomst Hoefkens onzeker

Algemeen directeur Remco Oversier van NAC Breda belooft supporters dat alle spelers met een doorlopend contract behouden blijven, zelfs bij degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De toekomst van trainer Carl Hoefkens is echter onzeker en zal worden geëvalueerd.

Remco Oversier , algemeen directeur van NAC Breda, heeft de supporters van de club een belangrijke geruststelling gegeven met betrekking tot de toekomst van de spelersgroep, ongeacht de uitkomst van het huidige Eredivisie-seizoen.

Ondanks de precaire positie van NAC, momenteel zeventiende in de competitie en dus direct bedreigd met degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, verzekert Oversier dat in principe alle spelers met een doorlopend contract behouden zullen blijven, zelfs als de club daadwerkelijk naar het tweede niveau zakt. Dit is een krachtig signaal van vertrouwen in de huidige selectie en een poging om stabiliteit te waarborgen, ongeacht de sportieve tegenslag.

De club heeft nog vier cruciale speelrondes om degradatie te voorkomen, maar Oversier erkent de noodzaak om zich ook voor te bereiden op het worstcasescenario. Hij benadrukt dat NAC Breda financieel solide is en in staat is om deze belofte na te komen, al sluit hij niet volledig uit dat er bij uitzonderlijk hoge biedingen voor bepaalde spelers toch afwijkingen van dit beleid zullen plaatsvinden.

De boodschap is duidelijk: NAC wil als team door deze moeilijke periode heen en gezamenlijk terugvechten naar de Eredivisie. Deze aanpak sluit aan bij de trouw en steun die de club van haar supporters en sponsoren ontvangt, die altijd de schouders onder de club zetten, ongeacht de omstandigheden. De algemeen directeur benadrukt het belang van loyaliteit en samenwerking in deze uitdagende tijd. De situatie rondom trainer Carl Hoefkens is echter complexer.

Hoewel Hoefkens eveneens een doorlopend contract heeft, is er groeiende kritiek op zijn prestaties en de resultaten van het team onder zijn leiding. Oversier geeft aan dat het oordeel over de toekomst van Hoefkens in handen ligt van technisch directeur Peter Maas, die een evaluatie zal uitvoeren. Net als bij de spelersgroep geldt ook hier het principe dat Hoefkens, zolang hij een doorlopend contract heeft, in principe aanblijft. Echter, de resultaten van de evaluatie zullen doorslaggevend zijn.

De druk op Hoefkens is groot, en de club staat voor een moeilijke beslissing als de resultaten niet verbeteren. Het is duidelijk dat de club de situatie nauwlettend in de gaten houdt en bereid is om indien nodig ingrijpende maatregelen te nemen. De evaluatie zal niet alleen betrekking hebben op Hoefkens, maar op de gehele technische staf, om een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie en de mogelijkheden voor verbetering.

De club wil een weloverwogen beslissing nemen, gebaseerd op een grondige analyse van alle relevante factoren. De belofte van Remco Oversier is een poging om de supporters gerust te stellen en de continuïteit van de club te waarborgen, ongeacht de uitkomst van het seizoen. Het is een signaal dat NAC Breda vastberaden is om te blijven investeren in de toekomst, zelfs in het geval van degradatie.

De club wil een sterke basis leggen voor een succesvolle terugkeer naar de Eredivisie, en het behouden van de huidige spelersgroep is daar een belangrijk onderdeel van. De reacties van supporters zijn overwegend positief, aangezien het aantoont dat de club de waarde van de spelers erkent en bereid is om achter hen te staan, zelfs in moeilijke tijden.

Echter, er is ook kritiek op het feit dat de club zich al voorbereidt op degradatie, wat door sommigen wordt gezien als een teken van pessimisme. Desondanks is de boodschap van Oversier duidelijk: NAC Breda zal er alles aan doen om degradatie te voorkomen, maar is tegelijkertijd realistisch en bereid om zich aan te passen aan de omstandigheden.

De komende vier speelrondes zullen cruciaal zijn voor de toekomst van NAC Breda, en de supporters zullen de club ongetwijfeld massaal steunen in de strijd tegen degradatie. De club hoopt dat de spelers en staf gemotiveerd zijn door de belofte van Oversier en dat ze met hernieuwde energie zullen vechten voor elke punt





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zevende Dixie in Brand in Breda: Onderzoek naar Herhaalde BrandstichtingVoor de zevende keer in ruim een maand tijd is een mobiel toilet in Breda in brand gestoken. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. Eerdere incidenten werden niet aan elkaar gerelateerd, maar de herhaling dwingt tot heroverweging.

Read more »

Grote fouten van Heracles en NAC aangestipt: 'Je verkoopt je Eredivisie-plek'Hans Kraay jr. en Gert Kruys vinden het onbegrijpelijk dat NAC Sydney van Hooijdonk van de hand heeft gedaan. Datzelfde geldt voor Heracles en Jizz Hornkamp. Kraay vindt dat de hekkensluiter van de Eredivisie met de spits ook gelijk hun Eredivisie-plek verkocht heeft.

Read more »

Te Kloese stopt na dit seizoen als algemeen directeur FeyenoordDennis te Kloese (51) legt zijn functie als algemeen directeur van Feyenoord neer. Hij maakt het seizoen nog af en vertrekt per 1 juli bij de Rotterdammers. Te Kloese heeft zijn rol vierenhalf jaar vervuld.

Read more »

'Opsteker en domper voor NAC: nieuws uit de ziekenboeg richting duel met Ajax'NAC Breda heeft goed en slecht nieuws gekregen uit de ziekenboeg in aanloop naar het cruciale treffen met Ajax. Sterkhouder Leo Greiml lijkt door schouderproblemen niet beschikbaar te zijn tegen de Amsterdammers, terwijl Lewis Holtby mogelijk juist wel in actie kan komen.

Read more »

Livestream kort geding NAC Breda tegen KNVBHet kort geding van NAC Breda tegen de KNVB over de paspoortkwestie van Dean James is dinsdag live te volgen. De rechtbank in Utrecht behandelt de zaak en heeft vanwege de grote belangstelling een livestream opgezet.

Read more »

Holtby waarschijnlijk fit voor wedstrijd NAC Breda tegen AjaxLewis Holtby lijkt zaterdag inzetbaar in de belangrijke wedstrijd van NAC Breda tegen Ajax, ondanks een zware beenwond die hij twee weken geleden opliep. Hij prijst de sportiviteit van Fortuna Sittard-speler Justin Hübner na de botsing en ziet kansen voor NAC om punten te pakken.

Read more »