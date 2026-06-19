Nabestaanden krijgen recht op samenvatting calamiteitenrapport

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat nabestaanden van patiënten een recht geeft op een samenvatting van het calamiteitenrapport na een ernstige gebeurtenis in de zorg, zoals een suïcide. Tot nu toe weigeren zorginstellingen vaak inzage in dergelijke rapporten, waardoor nabestaanden onduidelijkheid houden over wat er is gebeurd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukt het belang van openheid. De Patiëntenfederatie verwelkomt de stap, maar vraagt zich af of de voorgestelde samenvatting voldoende informatie bevat. Een voorbeeld van een geval waarbij inzage nog steeds wordt geweigerd is dat van Marnie, wiens zoon zelfmoord pleegde in een ggz-instelling. Zij kreeg alleen de optie om via een dure en time-consuming onafhankelijke arts beperkte inzage te krijgen. Het wetsvoorstel geldt alleen voor nieuwe situaties, wat voor veel nabestaanden teleurstellend is.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat nabestaanden het recht geeft op een samenvatting van het calamiteitenrapport. Een calamiteitenrapport wordt opgesteld bij een ernstige gebeurtenis in de zorg, zoals een suïcide .

Uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat zorginstellingen nabestaanden vaak weigeren inzage in zulke rapporten. Hierdoor blijven nabestaanden met vragen zitten en kunnen incidenten moeilijk verwerken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukt dat openheid over incidenten belangrijk is zodat nabestaanden helderheid krijgen over wat er misging. Op dit moment bepaalt elke zorginstelling zelf of ze een rapport delen met nabestaanden.

De Patiëntenfederatie pleit al langer voor openbaarmaking van calamiteitenrapporten. Het voorstel is een stap in de goede richting, maar of het genoeg is hangt af van welke informatie in de samenvatting staat en wie dat bepaalt. Volgens de federatie hebben patiënten en hun naasten recht op inzage in alle relevatieve informatie over hun zorg, niet om*** te doen maar omdat ze moeten weten wat er gebeurde en wat de oorzaken van eventuele fouten waren.

Het wetsvoorstel zou zorginstellingen moeten laten verduidelijken wat er is onderzocht, wat de uitkomsten zijn en welke verbetermaatregelen worden doorgevoerd. De wet geldt alleen voor nieuwe situaties, wat teleurstelling wekt bij bijvoorbeeld Marnie, wiens zoon Milan (*) suïcide pleegde bij ggz-instelling Antes in Poortugaal. Zij heeft vraagtekens bij de kwaliteit van de zorg, vooral de medicatie-toediening. Marnie vroeg meerdere keren inzage in het dossier, maar dat werd geweigerd.

Antes bood aan een onafhankelijk arts inzage te geven, maar dat zou Marnie 3000 euro kosten en zou maanden duren voordat er meer duidelijkheid is. Ze blijft sceptisch omdat die arts slechts inzage krijgt in delen van het dossier. *Milan en Marnie zijn gefingeerde namen vanwege privacy. Pointer brengt eens in de twee weken op zaterdag om 14:00 uur reportages met nieuwe feiten en inzichten





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