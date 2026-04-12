Naam 'Marengo' aan strafzaak gekoppeld: Familie worstelt met stigma

De familie Marengo wordt al jarenlang geconfronteerd met negatieve reacties vanwege de associatie van hun achternaam met de Marengo-strafzaak. De impact van deze naamkeuze door de politie op hun dagelijks leven en de keuzes die ze maken, wordt belicht.

“Die achternaam staat nu niet echt in een mooi licht, hè?” of “Heeft jouw familie iets te maken met die zaak?”: het zijn opmerkingen die Sandra en haar naasten al zeker 5 jaar naar hun hoofd geslingerd krijgen.

In 2021 besloot de politie om het willekeurige woord 'Marengo' te gebruiken als verzamelnaam voor de strafzaak tegen onder andere Ridouan Taghi. Dat ze daarmee het leven van een familie een stukje moeilijker zouden maken, was niet overwogen.<\/p>

“Mijn oma en de andere ouderen in mijn familie hoorden onze naam in het nieuws”, kan de 35-jarige Sandra zich herinneren. “Die hebben elkaar toen direct opgebeld.” Dat hun achternaam uit het niets wordt gelinkt aan een van de beruchtste misdaadzaken in Nederland, viel niet goed bij de familie. “Zelf was ik er toen nog best nuchter onder. Ik dacht wel bij mezelf: hoezo?”, maar echt zorgen maken om haar reputatie of die van haar familie deed Sandra op dat moment nog niet. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik er op dat moment helemaal niet zo mee bezig was”, vervolgt Sandra. “Je hoort zoiets op het nieuws, maar sommige dingen komen maar één keer voorbij en dan hoor je er niets meer over.”<\/p>

Wat Sandra toen niet had kunnen voorspellen is dat de zaak waar haar achternaam aan werd verbonden jaren later nog vaker in het nieuws zou komen. “En dan is het toch wel anders. Het werd alsmaar erger en erger, en kwam steeds meer in het nieuws.” Sandra zag helemaal niet aankomen dat deze misdaadzaak zo'n grote maatschappelijke impact zou hebben en dat haar achternaam maandelijks - soms zelfs wekelijks - in het journaal, de talkshows én op social media aan criminaliteit zou worden gelinkt. Een van haar ooms, die ook de naam Marengo draagt, zag de bui wel al hangen. “De situatie riep zoveel vraagtekens op bij de ouderen in de familie dat hij de rechtbank heeft opgebeld om te vragen hoe dat precies zit”, zegt Sandra.<\/p>

Aan de telefoon kreeg haar oom te horen dat de namen van strafzaken worden gegenereerd door een systeem van de politie, dat werkt met verschillende namenlijsten. De ene keer kiest de computer een plaatsnaam uit Engeland, de andere keer een plantensoort of diersoort. Misdaadzaken hebben vaak ook een codenummer, maar zo'n systeemnaam moet het werk van de politie en overheid makkelijker maken. “Als een rechercheur een officier van justitie belt en zegt contact te willen over onderzoek BRZ90356, dan is dat een stuk lastiger dan te spreken over het onderzoek Marengo”, legt Bart Vaessen van het landelijk Parket van het Openbaar Ministerie uit. In het geval van deze strafzaak dacht het systeem te kiezen voor een plaatsnaam in Italië, die toevallig dezelfde naam draagt als het paard van Napoleon: Marengo. Lekker makkelijk voor politie en justitie, maar minder leuk voor familie Marengo.<\/p>

“Ik draag mijn naam wel met trots, maar dat het op deze manier in het daglicht wordt gezet, doet wel wat met je. Vooral in 2021, toen het zoveel in het nieuws was. Elke keer als ik dan Marengo-proces hoorde, ging dat gevoel toch wel aan mijn knagen”, zegt Sandra. Dat een administratieve keuze van justitie onschuldige burgers jarenlang kan stigmatiseren, zoals ze dat zelf zegt, wordt dan langzaam duidelijk. Tot op de dag van vandaag wordt ze aangesproken op haar achternaam. “Ik heb zelfs meegemaakt dat een arts in het ziekenhuis daar op grappende wijze een opmerking over maakte. Van: 'Nou, die achternaam staat nu niet mooi in het licht.'” Sandra heeft meer voorbeelden. “Dat een voormalig leidinggevende vroeg: Marengo, heeft dat nou met elkaar te maken?”<\/p>

Sandra vertelt dan vaak gelijk dat er geen connectie is tussen het proces en haar naam. “Dat staat er los van”, zegt ze dan. Meestal is dat genoeg om het gesprek af te kappen. “Maar die leidinggevende zei: 'Zullen we eens opzoeken hoe dat dan zo komt?'” Leuk was dat niet, zegt Sandra. “Ik weet niet of ze dat deed uit nieuwsgierigheid of met een andere reden. Maar toen we het opzochten, zag ze inderdaad, zoals ik al had gezegd, dat het uiteindelijk inderdaad een plaatsnaam is.” Sandra's eigen uitleg was nu dus bewezen. Toch steekt het wantrouwen van haar collega. “Het raakt me wel als dat op een werkplek gebeurt waar ik de enige donkere persoon ben. Het is geen discriminatie, maar als persoon van kleur voelt het al alsof je jezelf moet bewijzen. Iets als dit maakt dat alleen maar erger.”<\/p>

Ook maakt Sandra in haar privéleven nu andere keuzes. Zo haalde ze eerder haar achternaam weg op haar socialmediakanalen om haar anonimiteit iets meer te bewaren. En het idee om haar kind een dubbele achternaam te geven, iets wat ze graag had willen doen, heeft ze toch maar laten varen. “Toen in 2024 bekend werd dat je ervoor kan kiezen om je kind een dubbele achternaam te geven, wilde ik mijn naam in eerste instantie dus ook doorgeven aan mijn kind. Maar na lang nadenken heb ik het toch maar niet gedaan”, legt Sandra uit.<\/p>





