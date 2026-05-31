Na Champions League‑overwinning van PSG leidt feest tot 416 arrestaties en politiegewonden in Parijs

Duizenden Parijse supporters vierden de Champions League‑titel van PSG, maar het feest eindigde in chaos: 416 arrestaties, zeven gewonde agenten en brandende voertuigen rondom het Parc des Princes.

De nacht na de Champions League -finale in Parijs bleek een van de meest turbulente gebeurtenissen van het seizoen. Duizenden supporters stroomden de straten van de Franse hoofdstad om de gewonnen titel van Paris Saint‑Germain te vieren, maar het feest werd al snel overschaduwd door uitbarstingen van geweld.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez heeft de politie in totaal 416 personen gearresteerd die zich schuldig maakten aan vechtpartijen, vernieling en andere openbare ordeverstoringen. Zeven agenten raakten gewond tijdens de confrontaties, één van hen met een ernstige verwonding. De incidenten begonnen vlakbij het Parc des Princes, het stadion waar PSG op zaterdagavond de penaltyserie won nadat de eindstand na 120 minuten 1‑1 was.

Na een gemiste strafschop van Arsenal‑speler Gabriel werd de overwinning definitief, maar de stemming onder de supporters raakte al snel uit de hand.



Rond het stadion werden verschillende voertuigen uitgebrand, bushokjes vernield en tassen en andere eigendommen van voorbijgangers op straat gegooid. De ongereguleerde menigte schoot vervolgens de Champ‑Élysées op, waar groepen voornamelijk jonge feestvierders vuurwerk afstaken en stenen op voorbijlopende politiemedewerkers gooiden.

De Franse aanpak bestond uit een combinatie van traangas, flitsgranaten en, later op zondagmorgen, waterkanonnen om de menigte uiteen te drijven. De inzet van dergelijke crowd‑control middelen onderstreept de ernst waarmee de autoriteiten de situatie benaderden.



Minister Nuñez bestempelde de onrust als "onaanvaardbaar" en "absoluut onacceptabel", en benadrukte dat er geen ruimte is voor geweld, zelfs niet bij een nationale sporttriomf.

Hij waarschuwde dat toekomstige misdrijven zwaar bestraft zullen worden en meldde dat de politie extra patrouilles en surveillance‑camera's rond de stad zal inzetten tijdens de komende weken, vooral bij grote sportevenementen. Ondanks de arrestaties en gewonden blijft de gemeentelijke raad zoeken naar manieren om de sfeer rondom sportvieringen veiliger te maken, onder meer door betere samenwerking tussen club, supportersverenigingen en de lokale autoriteiten.

De afsluiting van de nacht laat zowel de stad als de voetbalwereld met een gemengd gevoel achter: trots op de sportieve prestatie, maar bezorgd over de sociale gevolgen van het massale uitbundige feestgedrag





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paris Saint‑Germain Champions League Politisector Arrestaties Geweld In Parijs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG en Arsenal strijden om Champions League-titelParis Saint-Germain en Arsenal treffen elkaar in de Champions League-finale na een indrukwekkende knockout-fase. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd en beloven een spannende eindstrijd.

Read more »

PSG-fan reist met privéchauffeur naar Champions League-finalePSG-fan Corentin Leclere reist met een privéchauffeur naar de Champions League-finale in Budapest. De afstand naar Budapest is 1500 kilometer en het kost meer dan duizend euro om een retourtje te vliegen.

Read more »

Arsenal en PSG strijden om Champions League titelArsenal en Paris Saint-Germain nemen het in de finale van de Champions League tegen elkaar op. Beide ploegen zijn al kampioen in eigen land. De wedstrijd vindt plaats in Boedapest. Als nieuwe speler kun je via een speciale actie inzetten op de winnaar. Online spelen brengt risico's met zich mee.

Read more »

Jurriën Timber fit voor Champions League-finale tegen PSGArsenal-trainer Mikel Arteta bevestigt dat verdediger Jurriën Timber voldoende hersteld is om te starten in de Champions League-finale tegen Paris Saint‑Germain, een opluchting voor Oranje‑coach Ronald Koeman die zijn fysieke staat in twijfel had, terwijl ook Ousmane Dembélé en Achraf Hakimi klaar lijken te zijn voor de wedstrijd in Boedapest.

Read more »