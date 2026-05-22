Na bijna tien jaar hiatus, B-Brave maakt musical comeback in Amsterdam

Influencer Indigo Oord, in decbfeg van B-Brave, heeft een ontmoeting met de band in de trein. Er wordt speculatie gevoerd over de afwezigheid van Dioni Jurado-Gomez. Getijden bij het concert, maar de datum is er nog niet bekend.

De Nederlandse boyband B-Brave gaat na bijna tien jaar weer optreden voor hun fans. De groep werd in 2013 bekend door hun deelname aan 'X-Factor' en produceerde toen vele hits.

Een paar jaar later gingen ze uit elkaar, maar nu zijn ze terug. Op Instagram kondigt B-Brave een show aan in AFAS Live.te horen zijn. Influencer Indigo Oord speelt een fan van B-Brave die door het luisteren naar de muziek bijna te laat komt op haar werk. Onderweg komt ze tot haar grote verbazing een aantal leden van de band tegen.

Ze stapt vervolgens AFAS Live binnen, waarna de mannen van B-Brave in beeld komen.

'Guess who's back? ' staat er bij het bericht geschreven. Het is duidelijk: na tien jaar afwezigheid maakt B-Brave een muzikale comeback met een show in Amsterdam. Tickets zijn vanaf nu te pre-registreren.

Het is nog niet bekend op welke datum het concert gaat plaatsvinden. Volgers reageren massaal op de aankondiging en zijn door het dolle heen met de terugkeer van de boyband.

'Dit is zo leuk! ' luidt een van de reacties. 'Hier heb ik zoveel zin in! ' schrijft een andere volger.

'Aftellen geblazen', klinkt het ook. De band bestond voorheen uit vijf leden, maar in het bericht op Instagram zijn alleen Kaj van der Voort, Jai Wowor, Cassius Verbond en Samuel Leijten te zien. Dioni Jurado-Gomez lijkt dus geen onderdeel meer te zijn van de groep. De reden van zijn afwezigheid is niet bekend, maar online wordt gespeculeerd dat hij een conflict heeft met een van de andere leden





