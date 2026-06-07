N34 tussen Emmen-West en Holsloot afgesloten voor asfaltonderhoud

De provincie Drenthe voert van 8 tot en met 13 juni onderhoud uit aan de N34. De weg wordt per rijrichting afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd.

De provincie Drenthe start op maandag 8 juni met groot onderhoud aan de N34 tussen de afrit Emmen-West en knooppunt Holsloot. Het asfalt op dit traject heeft schade opgelopen, mede door de strenge winter, en moet worden vervangen.

De werkzaamheden duren tot en met zaterdag 13 juni, met een reserveperiode in de week van 6 juli voor het geval slecht weer roet in het eten gooit. Tijdens de onderhoudsperiode wordt de weg per rijrichting volledig afgesloten: eerst is de richting van Emmen-West naar knooppunt Holsloot dicht van 8 juni 06:00 uur tot 10 juni 24:00 uur, daarna volgt de andere richting van 11 juni 06:00 uur tot 13 juni 24:00 uur.

Dit betekent dat automobilisten rekening moeten houden met omleidingen en extra reistijd, aldus de provincie. De op- en afritten naar de N379 blijven gedurende de hele periode afgesloten, ook voor en na de werkzaamheden kan er hinder optreden door het plaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen. De provincie benadrukt dat er dag en nacht wordt doorgewerkt om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Door de weg volledig af te sluiten per rijrichting, kan het werk efficiënt worden uitgevoerd en blijft de totale duur van de afsluiting relatief kort. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van een nieuwe deklaag, wat essentieel is voor de veiligheid en het rijcomfort. Helaas is het weer een onzekere factor; bij regen of vorst kunnen de werkzaamheden niet doorgaan, vandaar de reserveperiode in juli. Weggebruikers worden omgeleid via de N391 en de N862, aangeduid met gele borden.

De provincie adviseert specifieke routes: verkeer vanuit Coevorden richting Groningen kan beter via Hoogeveen (A37/A28) rijden, en verkeer vanuit Groningen en Gieten richting Hoogeveen en Zwolle wordt aangeraden de N381 te nemen. Naast de omleidingen zijn er afspraken gemaakt met hulpdiensten om ervoor te zorgen dat zij tijdens de afsluiting snel ter plaatse kunnen zijn bij calamiteiten. De provincie vraagt weggebruikers om begrip voor de overlast en om de omleidingsroutes goed te volgen.

Het onderhoud is noodzakelijk om de kwaliteit van de N34 te behouden en verdere schade te voorkomen. De totale duur van de afsluiting is zorgvuldig gepland om de hinder te minimaliseren, maar vertragingen blijven mogelijk, vooral tijdens de spitsuren. Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooraf te plannen en extra reistijd in te calculeren. Na afronding van de werkzaamheden zal de N34 weer in optimale staat verkeren voor het verkeer





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N34 Asfaltonderhoud Afsluiting Drenthe Omleiding

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