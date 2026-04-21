N34 bij Drouwen urenlang afgesloten na brand in elektrische auto

De N34 tussen Gieten en Borger is volledig afgesloten na een brand in een elektrische auto. De brandweer zet een dompelbak in om de accu veilig te stellen.

De N34 ter hoogte van het Drentse dorp Drouwen is sinds vanochtend vroeg volledig afgesloten voor al het verkeer. Aanleiding voor deze ingrijpende verkeersmaatregel is een autobrand die rond 06.15 uur ontstond in een voertuig dat over deze provinciale weg reed. Bij aankomst van de eerste hulpdiensten bleek het te gaan om een elektrische auto . Hoewel de vlammenzee voor de nodige problemen zorgt, is er vooralsnog geen sprake van persoonlijk letsel.

De bestuurder van het voertuig wist zichzelf tijdig in veiligheid te brengen en kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De politie en de brandweer hebben de omgeving ruim afgezet om de veiligheid van weggebruikers en hulpverleners te waarborgen. Het blussen van een elektrische auto vergt een specifieke aanpak die aanzienlijk verschilt van een brand bij een conventionele auto met een verbrandingsmotor. Bart Raaijmakers, woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe, legt uit dat de hulpdiensten extra alert zijn vanwege het accupakket dat zich in de bodem van het voertuig bevindt. Het risico op een zogeheten 'thermal runaway', waarbij de accu door een chemische reactie blijft branden, maakt het reguliere bluswerk complex. Om de brand effectief te bestrijden en herontbranding te voorkomen, is er een speciale dompelbak naar de locatie van het incident gebracht. In deze container wordt het voertuig volledig ondergedompeld in water, een procedure die soms wel 48 uur in beslag kan nemen om er zeker van te zijn dat de chemische processen in de accu volledig gestopt zijn. Als gevolg van deze langdurige bluswerkzaamheden is de N34 in beide richtingen gestremd tussen de afritten Gieten en Borger. De provincie Drenthe, die verantwoordelijk is voor het beheer van de weg, heeft aangegeven dat de afsluiting in ieder geval tot het middaguur van kracht zal blijven, al hangt de exacte duur af van de voortgang van de berging. Voor het doorgaande verkeer zijn er uitgebreide omleidingsroutes ingesteld. Automobilisten die richting Emmen rijden, worden bij Gieten via de N33, de A28 en de N381 gestuurd. Het verkeer dat vanuit die richting onderweg is naar Groningen wordt bij Borger via de N857 en de N33 omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met aanzienlijke vertragingen en worden opgeroepen de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de omleidingsborden strikt op te volgen. De autoriteiten benadrukken dat het van groot belang is dat men niet probeert de afzettingen te negeren, aangezien de hulpverleningsvoertuigen en de zware apparatuur voor de dompelbak de volledige breedte van de weg nodig hebben





