Mysterieuze plastic flessen zorgen voor onrust in Bunnik: waar komen ze vandaan?

In Bunnik staan overal zakken vol met identieke plastic flessen tussen het afval. Buurtbewoners zijn verbaasd en ongerust, want niemand weet waar de flessen vandaan komen. De politie onderzoekt de zaak, maar de herkomst blijft een raadsel. Lokale producenten ontkennen betrokkenheid, en een theorie is dat de flessen uit China komen. De gemeente en het waterschap zijn ook betrokken bij het onderzoek.

In het Utrechtse dorp Bunnik zorgt een vreemd fenomeen voor maatschappelijke onrust. Overal in de wijk staan zakken vol met identieke plastic flessen tussen het andere afval.

Buurtbewoners zijn verbaasd en ongerust, want niemand weet waar de flessen vandaan komen. De politie onderzoekt de zaak, maar tot nu toe blijft de herkomst een raadsel. De flessen zijn klein, wit en hebben een geribbelde grip, maar geen merknaam of dop. Ze zijn schoon en leeg, soms met wat zand erop.

Sommige inwoners hebben de flessen zelfs meegenomen naar huis uit nieuwsgierigheid. De wijkagent roept buurtbewoners op om informatie te delen als ze voertuigen zien waar de zakken uit gehaald worden. Het is nog onduidelijk of het om bedrijfsafval gaat, maar volgens de politie mag het afval wel gewoon bij het vuilnis worden gezet. Het grote aantal flessen valt echter op.

Een van de theorieën is dat de flessen uit China komen, omdat er geen herkomstcode op staat. Lokale producenten zoals Krunon, dat plastic onderdelen maakt, ontkennen betrokkenheid. Ook het waterschap onderzocht eerder paarse, witte en zwarte doppen die in de Kromme Rijn dreven, maar kon geen duidelijke aanwijzingen vinden. De doppen leken op cosmeticadopjes, maar ook daar bleef de herkomst onduidelijk.

Een andere mogelijkheid is dat de flessen afkomstig zijn van een startup die ze wilde vullen in een garagebox. De politie heeft de inhoud van de flessen getest, maar vond niets strafbaars. Het zou dus niet om drugsafval gaan. De gemeente bevestigt dat het afval correct is aangeboden in een pmd-zak, maar vermoedt dat het geen huishoudelijk afval is.

De wijkagent blijft de zaak onderzoeken om de maatschappelijke onrust weg te nemen. Het blijft een mysterie waar de flessen vandaan komen en wie ze heeft achtergelaten





