Mysterieuze plastic flessen zonder dop gevonden op bedrijventerrein De Rumpst in Bunnik

In Bunnik worden al wekenlang zakken met witte plastic flessen zonder dop bij het pmd-afval aangetroffen. De flessen zijn terug te voeren naar een bedrijventerrein, maar de herkomst blijft onduidelijk. Buurtbewoners maken zich zorgen over mogelijke kosten voor de gemeenschap.

Al wekenlang worden er zakken met witte plastic flessen zonder dop in Bunnik bij het pmd-afval aangetroffen. De zoektocht leidt nu naar bedrijventerrein De Rumpst.

Een oplettende voorbijganger zag bij toeval een grote partij flessen achter de loods van een autohandelaar liggen. Maarten, 46 jaar oud, was afgelopen zondagmiddag een rondje aan het lopen toen hij opeens iets boven een betonnen muur zag uitsteken. Die ken ik uit de buurtapp, die flessen, dacht hij. In de wijkgroepsapp delen buurtbewoners de laatste tijd informatie als ze iets opvallends zien bij het pmd-afval (plastic, metaal en drankkartons).

RTV Utrecht besluit zelf een kijkje te gaan nemen. Achter het terrein van autohandelaar Misa Cars zijn grote stapels flessen zonder dop te zien. De eigenaar weet dat de flessen daar liggen, maar ze zijn niet van hem, zegt hij. De man heeft de flessen wel een tijdje verkocht.

Dat doet hij naar eigen zeggen nu niet meer. Hoe het kan dat hij flessen verkocht die niet van hem waren, wordt niet duidelijk. Hij verwijst naar de politie, die volgens hem bekend is met de flessen achter zijn loods. Om die reden wil de eigenaar niet verder op vragen ingaan.

De politie kon vandaag geen vragen beantwoorden. De vraag wie de zakken met flessen neerzet bij het pmd-afval in Bunnik blijft nog onbeantwoord. Het is lastig te zeggen of degene die de zakken neerzet iets fout doet, zei een politiewoordvoerder eerder. Bedrijven mogen afval niet zomaar op straat zetten, maar het is nog niet duidelijk of het om bedrijfsafval gaat.

Naast de autohandelaar zit kunststofproductiebedrijf Krunon. Zij maken plastic machineonderdelen. Directeur Jeroen van Eckeveld vertelde vorige week dat de flessen niet van hen zijn. Wij maken volgens mij geen verpakkingen, het enige single use product dat we doen zijn scoops (maatschepjes, red.

), voor de dosering van koffie. Voor buurtbewoner Maarten is dit de eerste keer dat hij de flessen spot. Ondanks dat iemand de zakken netjes bij het pmd-afval zet, wordt afval ophalen voor andere mensen misschien duurder, denkt hij. Ik snap het wel, maar liever op een andere manier.

Buurvrouw Dana, 51 jaar oud, sluit zich daar helemaal bij aan: Hopelijk leidt het voor de Bunnikse bewoners ook niet tot een verhoging van de gemeentebelasting, omdat wij straks kunnen opdraaien voor de rommel van een ander die te beroerd is om te betalen voor het afvoeren van zijn eigen afval. De zakken met flessen zijn de afgelopen weken het meest binnen de blauwe lijn gezien. Bij het icoon, zijn de stapels flessen gevonden op het bedrijventerrein.

Door de onduidelijkheid over de afkomst van de flessen, wil Dana niet met haar naam genoemd worden. Haar naam is bekend bij de redactie





