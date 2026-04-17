Myanmar: Gratie met politieke bijsmaak in nieuwjaar

President Min Aung Hlaing van Myanmar verleent gratie aan gevangenen ter gelegenheid van het nieuwe jaar, waarbij doodstraffen worden omgezet in levenslang en straffen worden verminderd. De maatregelen, inclusief de strafvermindering voor Aung San Suu Kyi, worden gezien als een poging om internationale erkenning te verkrijgen.

In Myanmar is het een gevestigde traditie om gevangenen tijdens de viering van het nieuwe jaar een attentie te schenken. Ter ere van deze traditie heeft de recent gekozen president Min Aung Hlaing besloten dat alle bestaande doodvonnissen zullen worden omgezet in levenslange gevangenisstraffen. Daarnaast ontvangen personen die momenteel een gevangenisstraf uitzitten een kwijtschelding van een zesde deel van hun straf.

Hoewel deze maatregelen op papier significant lijken, zal het in de praktijk niet altijd leiden tot een drastische vermindering van de gevangenistijd. Een sprekend voorbeeld is de meest prominente gevangene van Myanmar, Aung San Suu Kyi. Haar oorspronkelijke straf van 27 jaar wordt nu ingekort tot iets meer dan 22 jaar. Dit is nog steeds een aanzienlijke straf, zeker gezien haar leeftijd van inmiddels 80 jaar. Ze verblijft in afzondering op een geheime locatie, waar de omstandigheden haar vrijheid verder beknotten. Mensenrechtenorganisaties hebben zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de omstandigheden van haar detentie.

Haar proces werd internationaal beschouwd als politiek gemotiveerd en ontbrak het aan elementaire rechtsstatelijke beginselen. Aung San Suu Kyi was sinds 2016 de facto regeringsleider van Myanmar. Dit was het resultaat van een langdurige strijd tegen de militaire dictatuur die het land gedurende tientallen jaren had onderdrukt. In 2021 maakte het leger echter opnieuw een einde aan de burgerregering door middel van een staatsgreep. Zowel Aung San Suu Kyi als president Win Myint werden gearresteerd en vervolgens veroordeeld. Win Myint zal nu vrijkomen.

Hij maakt deel uit van een groep van ongeveer 4300 gevangenen die op bevel van de president worden vrijgelaten. Dit aantal vormt echter slechts een fractie van de naar schatting 30.000 personen die na de coup om politieke redenen werden gearresteerd. Myanmar organiseerde vorig jaar, voor het eerst sinds de staatsgreep, opnieuw verkiezingen. De vrijheid van deze verkiezingen was echter te betwijfelen, aangezien de partij van Aung San Suu Kyi werd uitgesloten van deelname. De verkiezingen werden gewonnen door een partij die de onvoorwaardelijke steun van het leger geniet.

Kort na de verkiezingen, begin deze maand, verkoos het parlement legerleider Min Aung Hlaing tot president. Deze benoeming markeert de formele bekrachtiging van de coup. De vrijlating van de voormalige president Win Myint en de strafvermindering voor Aung San Suu Kyi lijken voornamelijk te zijn ingegeven door een poging om de relaties met omliggende landen te verbeteren. Het leger heeft sindsdien verkiezingen georganiseerd, een president aangesteld en nieuwe ministers benoemd. Deze stappen, hoewel bedoeld om een façade van legitimiteit te creëren, werden internationaal bekritiseerd.

De verkiezingen vonden slechts in een derde van het land plaats en de leider van de coup heeft zichzelf effectief tot president laten benoemen, wat neerkomt op een voortzetting van het militaire regime onder de dekmantel van een volksstemming. De huidige regering is echter wanhopig op zoek naar erkenning van de omringende landen. De Zuidoost-Aziatische landenorganisatie ASEAN heeft zich altijd sterk uitgesproken tegen de staatsgreep van 2021 en heeft het militaire regime geïsoleerd. Landen als China en Thailand zien dergelijke gebaren echter als een gelegenheid om druk uit te oefenen op andere landen in de regio om dit regime te accepteren als de legitieme leiding van Myanmar. Deze diplomatieke manoeuvre benadrukt de complexe geopolitieke situatie waarin Myanmar zich bevindt, waarbij interne politieke ontwikkelingen direct gekoppeld zijn aan regionale machtsverhoudingen en de zoektocht naar internationale acceptatie





