Muziek als therapie: Hoe je met je eigen soundtrack een beter leven bouwt

Sanneke Langendoen deelt in haar boek 'Soundtrack voor een beter leven' hoe muziek haar hielp verwerken na een diep trauma en biedt wetenschappelijk onderbouwde manieren om muziek in te zetten voor rust, slaap en creativiteit.

Muziek kan een krachtig middel zijn om het leven positiever te maken en persoonlijk groei te bevorderen. Sanneke Langendoen, schrijfster van het boek 'Soundtrack voor een beter leven', heeft op eigen ervaringen en wetenschappelijk onderzoek een uitgebreide gids gecreëerd die laat zien hoe muziek in het dagelijks leven ingezet kan worden.

Haar persoonlijke verhaal begint met een diep trauma: in haar twintiger jaren werd haar vader vermoord en haar moeder kwam om het leven. Na dit verlies speelde muziek een centrale rol in haar verwerking. Ze zegt: Muziek is mijn therapie geweest. Langendoen komt uit een muzikaal gezin; haar moeder zong in een bluesband en haar vader speelde elektrische gitaar.

Al vroeg begon ze zelf te zingen. Toen haar moeder vermist raakte, zong ze op diens oude zanginstallatie. Deze vroege blootstelling aan muziek lichaam不只后来 een belangrijke coping strategie. Na de gebeurtenissen moest ze veel practicaliteiten regelen, en studeren bood haar een nieuw perspectief.

De vraag hoe ze op haar bleef, werd erg actueel toen ze enkele jaren geleden haar verhaal over femicide deelde. Ze ontdekte dat muziek haar kracht gaf; ze luisterde, zong en maakte muziek. Haar boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met experts. Hierin worden twaalf manieren uitgewerkt hoe muziek bij verschillende levensaspecten kan helpen, zoals beter slapen, rust vinden en creatiever worden.

Een kernprincipe is dat de muziek persoonlijk moet zijn; er bestaat geen universele playlist. Langendoen moedigt iedereen aan hun eigen soundtrack te vinden, omdat muziek een persoonlijke vingerafdruk is en woorden kan geven die je zelf niet vindt. Ze benadrukt dat muziek al duizenden jaren een functie heeft in elke cultuur. Het boek combineert theorie met praktische oefeningen en is toegankelijk voor iedereen die zoekt naar een zelfhulpbenadering met muziek.

Het doel is om de lezer te inspireren om bewust naar muziek te zoeken die resonneert met hun ervaringen en die hen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling en herstel





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Muziektherapie Coping Strategieën Persoonlijke Groei Zelfhulpboek Geluk En Welzijn

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