Jamal Musiala toont zijn veelzijdigheid met een prachtige kopbal, terwijl Bayern München een dominante overwinning boekt. Met nog maar een paar wedstrijden te gaan, kan de titel al in de wacht gesleept worden.

Dat Jamal Musiala een uitzonderlijk talent is, staat buiten kijf. Zijn vaardigheid in het voetbal is alom geprezen, maar in Hamburg etaleerde hij ook zijn kopkracht. Na een prachtige voorzet van Konrad Laimer, dirigeerde Musiala de bal met een perfecte kopbal in de kruising, waarmee de score werd geopend. De wedstrijd was in feite al beslist en Bayern controleerde de wedstrijd na de rust. De onvermijdelijke overmacht van Bayern manifesteerde zich in de tweede helft.

Binnen een tijdsbestek van enkele minuten liep de score fors op. Eerst wist Michael Olise het net te vinden, gevolgd door Leon Goretzka die vrijwel direct de voorsprong verder uitbreidde. Nicolas Jackson, die de rol van centrumspits vervulde, maakte dankbaar gebruik van een assist van Musiala en schoof de bal beheerst in de goal. Tot slot wist ook de ingevallen Raphaël Guerreiro, kort voor het eindsignaal, nog een doelpunt te scoren, waarmee de voorsprong verder werd uitgebouwd. Het leek erop dat Goretzka het slotakkoord mocht verzorgen met zijn tweede treffer, maar de VAR gooide roet in het eten en keurde de goal af. \Bij Bayern werd Harry Kane, om hem te sparen, door coach Vincent Kompany volledig buiten de basisopstelling gelaten. De Engelse topschutter zal naar alle waarschijnlijkheid weer in actie komen in de returnwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid, komende woensdag. Bayern kan in die wedstrijd in München teren op een 1-2 overwinning uit de heenwedstrijd. Aan de andere kant van het veld maakte Martijn Kaars, voormalig topschutter van Helmond Sport, in de 78e minuut zijn opwachting bij St. Pauli. St. Pauli bevindt zich momenteel op de zestiende plaats in de Bundesliga en vecht tegen degradatie. Concurrent VfL Wolfsburg leed eveneens verlies, terwijl hekkensluiter Heidenheim iets dichterbij kwam in de degradatiestrijd. Het was een enerverende speeldag in de Bundesliga, met wisselende resultaten. \De overwinning van Bayern, in combinatie met het eerdere verlies van nummer twee Borussia Dortmund tegen Bayer Leverkusen, vergroot de voorsprong van Bayern aanzienlijk. Met nog vijf wedstrijden te gaan, bedraagt de voorsprong nu twaalf punten. Dit betekent dat Bayern, met een overwinning in de komende wedstrijd tegen VfB Stuttgart, de titel al kan veiligstellen. De prestatie van Musiala, in combinatie met de teamgeest, lijkt de ploeg een extra impuls te geven. De trainer heeft de tactiek en de spelers optimaal weten te benutten om zo de tegenstander te overklassen. Met de Champions League in het vizier en een bijna zekere titel, kan Bayern met vertrouwen uitkijken naar de rest van het seizoen. De focus ligt op het afronden van de competitie en het behalen van de hoogste eer in de Champions League. De fans kunnen zich opmaken voor een spannende en succesvolle periode. De consistentie en de kwaliteit van het team lijken onverslaanbaar en het enthousiasme is groot





