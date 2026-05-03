Museum Elburg roept gemeente op tot actie voor dringende onderhoudsproblemen

Museum Elburg en VVV Elburg hebben een dringende oproep gedaan aan de gemeente om actie te ondernemen voor de slechte onderhoudstoestand van het monumentale pand. Het museum kampt met klimaatproblemen, hoge energiekosten en risico’s voor de collectie, wat de organisatie van tentoonstellingen belemmert.

Na jarenlange problemen met het onderhoud van Museum Elburg , is het nu echt tijd voor actie. Dat stelt directeur Peter van Beek van het museum, die samen met medehuurder VVV Elburg een dringende oproep heeft gestuurd naar de gemeente.

Het museum is gevestigd in het grootste monumentale pand van Elburg, dat ze huurt van de gemeente. In het gebouw wordt een waardevolle collectie bewaard, bestaande uit diverse materialen zoals hout, papier, textiel en schilderijen. Om deze collectie goed te bewaren, zijn speciale klimaatcondities nodig, maar het oude pand biedt hiervoor grote uitdagingen. Het gebouw is slecht geïsoleerd, wat niet alleen leidt tot hoge energiekosten, maar ook tot risico’s voor de collectie.

Van Beek maakt zich zorgen over de stijgende kosten en de mogelijke schade aan de collectie, vooral omdat het museum ook een groot deel van de gemeentelijke collectie beheert. Volgens Van Beek ontbreekt er een duidelijk plan voor de toekomst. Hij merkt op dat er vooral wordt gereageerd op acute problemen, zoals water in de kelder, in plaats van structurele oplossingen te zoeken.

Met de brief aan de gemeente hoopt het museum dat Elburg meer initiatief toont, vooral nu er een nieuw bestuur komt. Van Beek hoopt dat de gemeente geld vrijmaakt en actief meedenkt over oplossingen. De slechte omstandigheden hebben ook invloed op tentoonstellingen. Musea die kunst uitlenen, stellen strenge eisen aan de klimaatbeheersing.

Omdat Museum Elburg daar niet altijd aan voldoet, kan het soms geen kunst lenen. Dit beperkt de mogelijkheden om grote en kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen te organiseren. In september wil het museum een tentoonstelling openen over de schilder Jan-Jacob van den Maten. Het museum praat met Kunstmuseum Den Haag over het lenen van kunstwerken, maar het is nog onzeker of het museum in Elburg aan de vereiste klimaatcondities voldoet.

“Het is de vraag of we dat wel gaan krijgen,” aldus Van Beek. Het museum hoopt dat de gemeente nu echt actie onderneemt om de toekomst van dit belangrijke culturele erfgoed te waarborgen





