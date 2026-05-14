Multiple nepagenten aangehouden in Elspeet na melding van buurtpreventieteam

Dankzij een oplettende melder zijn woensdagavond meerdere nepagenten op heterdaad aangehouden in Elspeet. De verdachten werden snel gepakt dankzij de inzet van de politie, een politiehelikopter én het Buurtpreventieteam Elspeet. Tijdens de achtervolging gooiden zij gestolen elektronica, betaalpassen en briefjes met wachtwoorden uit het voertuig.

Het buurtpreventieteam kreeg een melding over drie verdachte personen die door het dorp liepen, meldt RTVNunspeet. Toen vrijwilligers de groep in de gaten hielden, zagen zij dat de verdachten meerdere keren geld opnamen bij een pinautomaat in Elspeet met verschillende betaalpassen. Daarop werd direct de politie ingeschakeld. Toen de verdachten merkten dat zij werden gevolgd, sloegen zij op de vlucht.

Tijdens de achtervolging gooiden zij volgens het buurtpreventieteam gestolen elektronica, betaalpassen en briefjes met wachtwoorden uit het voertuig. De vlucht eindigde in een doodlopende straat, waar agenten met ondersteuning van een politiehelikopter de verdachten konden aanhouden. Leden van het buurtpreventieteam hielpen vervolgens bij het verzamelen van bewijsmateriaal dat tijdens de achtervolging uit de auto was gegooid.

Volgens BPT Elspeet laat de aanhouding zien hoe belangrijk het is dat verdachte situaties direct worden gemeld, ook wanneer iets op het eerste gezicht onschuldig lijkt. Dankzij één melding kunnen mogelijk meerdere fraudezaken worden opgelost





