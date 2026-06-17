Mulder niet onder de indruk van Engeland: 'Niet goed genoeg voor WK-titel'

Analist Youri Mulder is niet gecharmeerd door de Engelse WK-start, ondanks de 4-2 overwinning op Kroatië. Hij twijfelt aan de kwaliteit van het Engelse middenveld en Critiseert Jude Bellingham, en denkt niet dat The Three Lions kampioen kunnen worden.

Youri Mulder is niet gecharmeerd van Engeland , ondanks de 4-2 overwinning op Kroatië . De analist en tevens technisch directeur van Schalke 04 denkt niet dat The Three Lions goed genoeg zijn om het WK 2026 te winnen.

Daarbij wijst hij naar het middenveld en levert hij kritiek op Jude Bellingham.

'Het was wel lekker, want je komt vlak voor rust op 2-2 en dat is een domper', begint Mulder na afloop van Engeland - Kroatië bij zijn analyse. 'Als je dan direct na twee minuten een goal maakt, dat helpt wel enorm. Dit is wel een geweldig goede overwinning om het WK zo te beginnen. Om wereldkampioen te worden weet ik niet of het genoeg is.

' Mulder wijst ook snel naar de zwakke punten van Engeland. 'Ik vind het middenveld niet echt op met Anderson en Rice. Vooral Anderson viel mij tegen, terwijl het wel een goede speler is. Bellingham maakt hier een geweldige goal, maar die verdediger loopt ook zomaar weg.

Ik ben ook niet meer zo kapot van Bellingham. Gordon hebben we ook niet gezien en achterin staan ook een paar van die slagers.

' Uiteindelijk wist Engeland het eerste groepsduel op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met 4-2 van Kroatië te winnen. Harry Kane scoorde tweemaal en verder maakten Bellingham en Marcus Rashford de doelpunten. Ook Mulder vindt het een goede overwinning, maar denkt niet dat The Three Lions hoge ogen gaan gooien.

'Ik ben er niet zo kapot van, al is dit wel een goede overwinning', besluit hij





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WK 2026 Engeland Kroatië Youri Mulder Jude Bellingham Middenveld Kritiek

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