Youri Mulder en Theo Janssen voorspellen dat FC Twente een betere kans heeft om boven Ajax, Feyenoord en NEC te eindigen in de Eredivisie, vanwege het zware programma van Ajax en hun huidige vorm. Guus Hiddink ziet een zware taak voor Ajax.

Volgens voetbalanalisten Youri Mulder en Theo Janssen is FC Twente de topfavoriet om hoger te eindigen dan zowel Feyenoord als NEC in de Eredivisie , en niet Ajax . Dit komt met name door het lastige resterende programma dat Ajax te wachten staat. Hoewel Ajax afgelopen weekend overtuigend wist te winnen van Heracles Almelo met 0-3, geeft dit Mulder geen reden om meer vertrouwen te hebben in de ploeg uit Amsterdam. Mulder merkt op dat iedereen weet te winnen van Heracles. Hij ziet Twente in een veel betere positie voor Champions League -voetbal. Mulder benadrukt geen goed gevoel te hebben bij Ajax .

Tafelgenoot Theo Janssen sluit zich volledig aan bij Mulders analyse. Janssen deelt Mulders pessimisme over Ajax en wijst op de uitdagende wedstrijden die Ajax nog moet spelen, waaronder confrontaties met FC Utrecht en PSV. Janssen, die zelf zowel met Twente als Ajax kampioen werd, concludeert dat Ajax, gezien de huidige vorm, waarschijnlijk niet meer mee zal doen in de strijd om de bovenste plaatsen. De voormalig speler voegt toe dat het programma van de andere teams gunstiger oogt.

Ook Guus Hiddink ziet de toekomst van Ajax somber in. Hiddink suggereert dat Ajax volgend seizoen weer helemaal opnieuw moet beginnen. De ervaren coach benadrukt dat de topclubs tot het einde van de competitie moeten strijden om de titel. Hiddink noemt specifiek de rol van Jordi Cruijff. De discussie over de prestaties van Ajax wordt op een andere manier besproken. Er wordt een uitlating gedaan over Wilfred Genee, waarbij zijn gedrag en houding in het middelpunt van de kritiek staan. De focus ligt op Genees zoon, die in een wedstrijd speelde tegen de club die door Genee besproken werd. De reactie is een mengeling van afkeuring en irritatie over Genees gedrag.

De discussie neemt een andere wending en richt zich op de ontevredenheid over spelers en bestuurders die van nationaliteit proberen te veranderen om voor een ander land uit te komen, zonder de consequenties te aanvaarden. Er is een gevoel van ergernis over de houding van sommige spelers die hun nationaliteit lijken te veranderen voor eigen gewin. De focus ligt op de onberekenbaarheid en het gebrek aan integriteit van dit gedrag, wat in strijd is met de idealen van sportiviteit en eerlijk spel. De irritatie richt zich op het gemak waarmee sommige individuen overstappen naar een ander land, zonder de verantwoordelijkheid voor hun daden te nemen. De algemene stemming is van frustratie over het gedrag van een specifieke groep mensen in de voetbalwereld.





