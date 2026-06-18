Ngal'ayel Mukau spreekt na het gelijkspel tussen DR Congo en Portugal over het ontbreken van een speciaal spel plan tegen Cristiano Ronaldo, die door zijn leeftijd minder gesteld wordt in de wedstrijd.

Ngal'ayel Mukau , middenvelder van de Congo‑bant, verklaarde na het 1‑1 gelijkspel tussen DR Congo en Portugal dat het team geen speciaal plan had om Cristiano Ronaldo te neutraliseren.

Volgens Mukau was een dergelijk plan overbodig omdat de Portugese supersterren op 41 jaar al niet meer op dezelfde intensiteit kan presteren als in zijn jeugd. De 21-jarige Congoleze speler zei dat hij Ronaldo met veel respect ziet, ondanks zijn verminderde fysieke capaciteiten. Tijdens het WK 2026 speelde Portugal in het eerste groepsspel tegen Congo, waar Ronaldo drie keer schoot, maar zonder doelpunt. Mukau benadrukte dat de leeftijd van Ronaldo een duidelijk voordeel biedt voor het speelveld van Congo.

Hij wierp de schuld niet op het verdedigingsteam, maar plaatste het onhandige aandacht op overbodigheden zoals een exponentieel offensief plan tegen een oudere Ronaldo. De middenvelder besprak ook de misvattingen die rond de Europese ervaring van Congo bestaan. Hij gaf aan dat de focus van het land ligt op het opbouwen van een samenhangend team, niet op het uitschakelen van één enkele speler. Ondanks de afmatiging van Ronaldo, benadrukte hij dat men de talenten van Portugal nog steeds bewondert.

De match eindigde in een gelijkspel, wat voor beide teams een positieve afronding was. Keyword indien eenvoudig vooruit voor het onderwerp: De demonstratie van uw detective lijkt de radiostadker die een deel van Ronaldo's carrière en een groter beeld voor Congo's toekom. Met Morisk, zijn pogingen om het (10. ), daar moet Luke?





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Ngal'ayel Mukau Cristiano Ronaldo DR Congo Portugal WK 2026

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