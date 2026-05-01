Muggen en vliegen zorgen voor overlast, maar zijn essentieel voor het ecosysteem

De lente brengt niet alleen aangename temperaturen, maar ook een toename van muggen en vliegen. Hoewel dit voor sommigen irritant is, benadrukken experts hun belangrijke rol in de voedselketen en het ecosysteem.

De lente heeft zich volledig gevestigd, met overvloedige zon en aangename temperaturen. Dit biedt niet alleen mensen de gelegenheid om meer tijd buiten door te brengen, maar ook insecten beleven een ware opleving.

Met name muggen zijn in grote aantallen zichtbaar. Voor sommigen is dit een bron van irritatie – 'je wordt helemaal onder de smurrie gezeten' – terwijl anderen er minder last van hebben. Ecologisch deskundige Harold Boer van Landschapsbeheer Flevoland legt uit dat het om dansmuggen gaat, die niet steken.

'Dit is de periode van het jaar waarin de temperatuur de muggen uit het struikgewas lokt, waarbij mannetjes actief op zoek gaan naar vrouwtjes. Ze scheiden feromonen af, die in kleine hoeveelheden nauwelijks opvallen, maar in een wolk juist heel intens zijn. Dit maakt een vrouwtje onweerstaanbaar aantrekkelijk.

' Of er dit jaar sprake is van een grotere muggenpopulatie is onduidelijk. Boer wijst erop dat er in het verleden weliswaar tellingen werden uitgevoerd om de insectenpopulatie te monitoren, maar dat het tellen van dode insecten op een motorkap een nogal macaber gezicht is. Een wielrenner die de Larserweg in Lelystad kruist, bevestigt de irritatie.

'Zonder zonnebril is het echt niet te doen', zegt hij, wijzend naar zijn helm. Paul Groenenberg, voorzitter van de Fiets Race & Toer Club Almere, ervaart zelf minder overlast van muggen, maar wel van zwermen kleine vliegjes.

'Die vliegen continu in je mond, neus en ogen, wat het fietsen behoorlijk oncomfortabel maakt. ' Groenenberg heeft geen specifieke tips om de vliegjes te vermijden. 'Gewoon doorfietsen, het valt allemaal wel mee. ' Deze kleine vliegjes zijn waarschijnlijk maartse vliegen, ook wel rouwvliegen genoemd.

Bioloog Arnold van Veen beschrijft ze als 'zwarte vliegen die erg slijmerig zijn' en gelijktijdig uitkomen.

'Als je die op de fiets tegenkomt, zit je al snel onder de smurrie. ' Van Veen, naast bioloog ook voorzitter van de Hengelsportvereniging Almere, benadrukt dat de larven van muggen en vliegen in de waterbodem leven en zo een belangrijke voedselbron vormen voor vissen. 'Hoe meer, hoe beter. ' Hij is dus blij met de insecten, ondanks de schoonmaakbeurt die nodig is.

De eigenaar van Baran carwash Almere bevestigt dat er veel klanten komen om hun auto's af te spoelen, vooral na een rit over de dijk vanuit Lelystad. Hoewel hij niet zeker weet of dit direct door de muggen komt, of door het mooie weer, merkt hij wel dat hoge benzineprijzen een dempend effect hebben op het aantal wasbeurten. De insecten zijn voor hem dus een welkome bron van inkomsten.

Bioloog Gerard Pennards legt uit dat dansmuggen profiteren van de modderbodems van vervuilde wateren.

'Nu zien we de grootste aantallen vliegen en muggen. In de lente komt alles naar buiten om zich voort te planten.

' In tegenstelling tot bestuivers, die afhankelijk zijn van bloemen en minder goed gedijen in de huidige betonnen omgeving. Pennards benadrukt dat het afhangt van je perspectief.

'Veel muggensoorten overleven juist goed in licht vervuilde sloten. ' Hij waarschuwt dat insecten essentieel zijn voor het ecosysteem. 'Als insecten zouden uitsterven, zou het chaos zijn. Mensen hebben de neiging om de natuur te beoordelen als goed of slecht.

Een mug steekt en houdt ons wakker, wat we als negatief ervaren. Maar in de natuur werkt het niet zo. Muggen en vliegen zijn een groot en belangrijk onderdeel van onze voedselketen.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Burgemeester Halsema roept regering op om excuses te maken aan Molukkers in Nederland'Hoewel de maatschappelijke erkenning langzaam groeit, heeft Nederland nog altijd een schuld in te lossen en excuus te maken', zei ze in haar toespraak bij de herdenking van 75 jaar Molukkers in Amsterdam.

Read more »

Jegor uit Over Mijn Lijk wil toekomst vrouw en zoon veiligstellen: 'Weet niet wat mijn prognose is'Jegor Chamrai (34), die meedeed aan het tiende seizoen van 'Over Mijn Lijk', laat aan RTL Boulevard weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Hoewel hij ongeneeslijk ziek is, is zijn situatie stabiel. Hij wil er daarom alles aan doen om zijn partner en zoon zo goed mogelijk achter te laten.

Read more »

Pixar over gesprekken met Tim Allen over Lightyear: 'Geen ongemak'Pixar heeft jaren geleden goede gesprekken gevoerd met acteur Tim Allen over zijn afwezigheid in de film Lightyear uit 2022. Hoewel fans en collega's zoals Tom Hanks onbegrip toonden, stelt de studio dat er geen ongemak was. Allen werd vervangen door Chris Evans, maar volgens Andrew Stanton van Pixar was de situatie professioneel en zonder spanning. Lightyear vertelt het verhaal van astronaut Buzz Lightyear, de inspiratie voor het speeltje uit de Toy Story-films.

Read more »

Kleine stappen richting afbouw fossiele brandstoffen na conferentie in ColombiaRuim vijftig landen hebben tijdens een conferentie in Colombia geen harde afspraken gemaakt over het stoppen met fossiele brandstoffen, maar wel kleine stappen gezet om afbouw mogelijk te maken. Er komt een wetenschappelijk panel en landen zullen routekaarten maken voor het afbouwen van olie, steenkool en gas. Frankrijk presenteerde als eerste een plan, hoewel critici dit vooral bestaand beleid noemen. De top, georganiseerd door Nederland en Colombia, was een eerste poging om landen bij elkaar te brengen om over dit onderwerp te praten, wat op normale klimaattoppen vaak moeilijk is.

Read more »

Droogte dreigt in Utrecht: Hoogheemraadschap waarschuwt en roept op tot waterbesparingHet Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor een mogelijk droog jaar en roept inwoners op om zuinig om te gaan met water. Hoewel er nog geen beregeningsverbod is, worden maatregelen genomen om watertekorten te voorkomen.

Read more »

Online gokken onder jongeren steeds normalerUit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder bijna 1.200 jongeren van 18 tot 34 jaar blijkt dat 42 procent vindt dat online gokken normaler is geworden sinds de legalisatie in 2021. 21 procent heeft zelf weleens online gegokt, met name jongeren van 18 tot 24 jaar. Hoewel sommige jongeren zeggen controle te hebben over hun uitgaven, ervaren anderen moeilijkheden met geldbeheer.

Read more »