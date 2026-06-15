Mourinho herenigt met oude bekende Khedira in technische staf Real Madrid

José Mourinho staat op het punt om Sami Khedira toe te voegen aan zijn technische staf bij Real Madrid. De oud-middenvelder, die eerder onder Mourinho speelde, wordt gezien als de ideale link tussen club, spelers en staf.

Alles wijst erop dat José Mourinho spoedig een oude bekende van hem gaat verwelkomen in zijn technische staf bij Real Madrid . Sami Khedira , de 39-jarige oud-middenvelder, is bepaald geen onbekende van Mourinho.

Het tweetal werkte tussen 2010 en 2013 al drie jaar samen bij Real Madrid. De Duitser bleef na het vertrek van Mourinho in 2013 nog twee jaar verbonden aan Real Madrid, waarmee hij in 2014 de Champions League won. Ruim tien jaar na zijn vertrek uit Madrid, staat Khedira op het punt om terug te keren. Mourinho ziet in hem de ideale kandidaat om als link tussen de club, spelers en staf te fungeren.

Zijn kennis over de club en het Spaanse voetbal worden ook gemeld als belangrijke pluspunten. Voor Khedira wordt het zijn allereerste trainersklus. De wereldkampioen van 2014 ging in 2021 bij Hertha BSC met pensioen en vertolkte sindsdien geen officiële functie in de voetballerij. Wel was hij regelmatig op televisie te zien als analist.

Met de aanstaande komst van Khedira krijgt Mourinho's staf flink gestalte. Assistent-trainers João Tralhão en Pedro Machado zullen ook in Madrid hun opwachting maken, net als analist Roberto Merella, fitnesstrainer Antonio Dias en keeperstrainer Nuno Santos. Khedira heeft de voorkeur gekregen boven zijn ex-Real Madrid-ploeggenoot Pepe. De 43-jarige oud-verdediger voldoet aan dezelfde criteria als Khedira, maar het is dus Khedira die aan het langste eind zal trekken.

Mourinho werd onlangs officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Real Madrid, dat vijftien miljoen euro overmaakte naar Benfica om hem daar los te weken. De oefenmeester moet nu een succesvol team samenstellen en de club terug naar de top leiden. De komst van Khedira past in het plan van Mourinho om een sterke band te creëren tussen de spelersgroep en de technische staf.

Khedira's ervaring als speler bij zowel Real Madrid als het Duitse nationale elftal, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd, maakt hem een gerespecteerde figuur in de kleedkamer. Zijn vermogen om te communiceren tussen verschillende culturen en zijn diepgaande kennis van het Spaanse voetbal worden gezien als cruciale assets. Bovendien heeft Khedira een sterke werkethiek en een professionele instelling, die Mourinho waardeert.

De verwachting is dat Khedira een brugfunctie zal vervullen tussen de staf en de spelers, en ook betrokken zal zijn bij de tactische voorbereiding. Het is nog niet duidelijk of Khedira een officiële titel krijgt, maar het is waarschijnlijk dat hij als assistent-trainer of teammanager wordt aangesteld. Mourinho heeft er alle vertrouwen in dat Khedira zijn eerste trainersklus met succes zal volbrengen.

De komende weken zullen de laatste details worden afgerond, waarna Khedira naar verwachting snel wordt voorgesteld aan de pers. De fans van Real Madrid reageren positief op het nieuws, aangezien Khedira nog steeds een populaire figuur is in de club. Zijn komst wordt gezien als een versterking van de staf die Mourinho om zich heen verzamelt. Naast de eerder genoemde assistenten zullen ook andere specialisten deel uitmaken van het team, waaronder fysiotherapeuten, video-analisten en medisch personeel.

Mourinho benadrukt dat het belangrijk is om een hecht team te hebben dat dezelfde visie deelt. De samenwerking met Khedira is een voorbeeld van die visie. De club hoopt dat deze mix van ervaren krachten en nieuwe inzichten zal leiden tot successen op het veld. Seizoen 2025-2026 belooft een interessant jaar te worden voor Real Madrid, met Mourinho aan het roer en Khedira als zijn rechterhand.

De verwachtingen zijn hooggespannen, maar met deze staf lijkt de club klaar voor de uitdagingen die komen gaan





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jose Mourinho Sami Khedira Real Madrid Technische Staf Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ster van Real Madrid Kylian Mbappé pleegt opeens belletje naar kamp van Nederlands elftalDenzelf Dumfries heeft voor het afronden van zijn transfer naar Real Madrid vast kennisgemaakt met Kylian Mbappé. Dat kan worden opgemaakt uit een Instagram-post van Marcus Thuram.

Read more »

Álvaro Arbeloa vindt mogelijk snel nieuwe club na vertrek bij Real MadridÁlvaro Arbeloa, voormalig trainer van Real Madrid, en Fulham zijn met elkaar in gesprek, zo meldt transferjournalist Matteo Moretto. De doorgaans goed geïnformeerde Italiaan geeft aan dat de gesprekken voorspoedig verlopen en dat beide partijen steeds dichter bij een akkoord komen.

Read more »

Romano verrast met 'Here we go': 'Real Madrid troeft Barcelona en Atlético af'Een verrassing uit het Estadio Santiago Bernabéu: Marc Cucurella gaat een toptransfer naar Real Madrid maken. Met dat nieuws pakt Fabrizio Romano zondag uit. Het was al duidelijk dat Cucurella inzette op een vertrek bij Chelsea en dat de volledige Spaanse top achter hem aanzat, maar het is dus Real dat de strijd om de linksback wint.

Read more »

José Mourinho drukt zijn stempel: Real Madrid slaat toe en haalt met EK-winnaar grote ster binnenMarc Cucurella staat op het punt om de overstap te maken naar Real Madrid, zo meldt Fabrizio Romano zondagavond. De Spaans international heeft al een mondeling akkoord bereikt met de Madrilenen en verlaat Chelsea direct na het WK.

Read more »