Mount Everest onbeklimbaar door instabiel ijsblok

Een groot ijsblok blokkeert de route naar Kamp 1 op Mount Everest, waardoor de beklimming voorlopig onmogelijk is. De vertraging roept zorgen op over lange wachtrijen en verhoogd risico op ongelukken.

De beklimming van Mount Everest , het hoogste punt op aarde, is voorlopig onmogelijk door een aanzienlijke blokkade van instabiel ijs. Een massief ijsblok, geschat op dertig meter hoog, heeft zich losgemaakt van een gletsjer en verspert de weg naar Kamp 1, dat op een hoogte van ongeveer 6000 meter ligt.

De top van Everest bevindt zich nog bijna drie kilometer hoger, waardoor de situatie een ernstige hindernis vormt voor de honderden bergbeklimmers die dit seizoen de uitdaging aangaan. De Nepalese autoriteiten hebben aangegeven dat er weinig anders opzit dan te wachten tot het ijs op natuurlijke wijze smelt, een proces dat afhankelijk is van de weersomstandigheden en potentieel weken kan duren.

Deze vertraging roept zorgen op over de mogelijkheid van lange wachtrijen en 'files' op weg naar de top, een gevaarlijke situatie die in het verleden al tot tragische incidenten heeft geleid. Dit jaar hebben meer dan 400 bergbeklimmers een vergunning ontvangen om Mount Everest te beklimmen, wat 2026 in de buurt brengt van het recordjaar 2023, toen 479 klimmers de top probeerden te bereiken.

Helaas was 2023 ook een bijzonder dodelijk jaar, met minstens zeventien klimmers die tijdens hun beklimming om het leven kwamen. De huidige vertraging verhoogt de druk op de klimmers om hun beklimming te voltooien binnen het beperkte weervenster dat beschikbaar is. Een kortere periode voor beklimmingen betekent dat klimmers dichter op elkaar zullen moeten wachten en hun pogingen zullen moeten ondernemen, wat het risico op ongelukken aanzienlijk vergroot.

De herinnering aan de foto's uit 2019, waarop lange rijen klimmers te zien waren die wachtten om de top te bereiken, is nog vers in het geheugen. Deze situatie is levensgevaarlijk vanwege de extreme hoogte, de ijle lucht en de beperkte zuurstofvoorraad die klimmers tot hun beschikking hebben. De combinatie van deze factoren maakt elke vertraging en opeenhoping van klimmers potentieel fataal.

Nepal heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het aantal bergbeklimmers en het aantal ongelukken op Mount Everest te verminderen. Een van deze maatregelen is de invoering van een wet die klimmers verplicht om eerst een andere bergtop van ruim 7000 meter te beklimmen voordat ze aan de beklimming van Everest mogen beginnen.

Dit is bedoeld om de ervaring en vaardigheden van klimmers te testen en ervoor te zorgen dat ze voldoende voorbereid zijn op de uitdagingen van de hoogste berg ter wereld. Daarnaast krijgen sherpa's, de lokale gidsen en dragers die een cruciale rol spelen bij de beklimmingen, sinds vorig jaar hulp van drones. Deze drones worden gebruikt voor het in kaart brengen van de route, het monitoren van de weersomstandigheden en het bieden van ondersteuning bij reddingsoperaties.

Ondanks deze inspanningen blijft de beklimming van Mount Everest een uiterst gevaarlijke onderneming, en de huidige blokkade van ijs benadrukt de onvoorspelbaarheid van de berg en de noodzaak van geduld en voorzichtigheid. De situatie wordt nauwlettend gevolgd en de autoriteiten zullen pas toestemming geven voor verdere beklimmingen zodra de route veilig is bevonden.

De hoop is dat het ijs snel genoeg zal smelten om klimmers in staat te stellen hun droom om de top van de wereld te bereiken, zonder onnodige risico's te lopen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buijs evenaart record en spreekt openhartig over toekomst bij FortunaFortuna-trainer Buijs staat komend weekend voor de 99ste keer op de bank in de Eredivisie, waarmee hij een record evenaart. Hij benadrukt zijn geluk bij Fortuna en sluit een stap naar een grotere club niet uit, maar geeft aan dat zijn privéleven een belangrijke rol speelt. Voormalig trainer Van Marwijk ziet een mogelijke overstap naar Feyenoord voor zich.

Read more »

Sergiño Dest ziet geen toekomst meer bij PSV en droomt van transferSergiño Dest verwacht komend seizoen niet meer voor PSV te spelen en hoopt via een succesvol WK met de Verenigde Staten een transfer naar een club in een grotere competitie af te dwingen. Hij geeft aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en zich te willen meten met de besten.

Read more »

Bandenfabriek Enschede sluit, maar personeel kan zo weer aan de bakVolgens vakbond FNV heeft zeker een kwart van de werknemers al een nieuwe baan gevonden.

Read more »

Italië verwerpt suggestie uit kamp Trump: 'WK-deelname moet je verdienen'Een Italiaans-Amerikaanse gezant stelt voor dat Italië Iran vervangt op het WK voetbal. In Italië en Iran wordt met verbazing en verontwaardiging gereageerd.

Read more »

Inbraak Tabakswinkel Eindhoven: Politie Zoekt Dader op Skinny-BikeEen inbreker heeft in de nacht van 6 op 7 januari een tabakswinkel aan de Bosdijk in Eindhoven beroofd. De dader wrikte met een koevoet een betaalautomaat open en ontkwam op een skinny-bike. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Read more »

Nieuwsoverzicht: Brand in Borculo, Cyberaanval Epe, Zoektocht naar Maxim en meerEen overzicht van het laatste nieuws uit de regio, inclusief een grote brand, een cyberaanval, de vermissing van een jongen en andere belangrijke gebeurtenissen.

Read more »