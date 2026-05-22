Motorvlogger veroordeeld tot taakstraf voor roekeloos rijgedrag

De 29-jarige motorvlogger is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur na oplopende snelheid met zijn Ducati en zelf filmen op social media, wat duizenden keren bekeken zijn en mogelijk de indruk wekten dat de Wegen in Eindhoven een vrijstaat waren voor het soort rijgedrag. De Ducati van de man is in het bezit gesteld, samen met opnameapparatuur die voor zijn filmpjes werd gebruikt, omdat de motor duidelijk in beeld was in de vlogs en een directe rol speelde bij de overtredingen. Naast de taakstraf werd de motor in beslag genomen en mag de man geen opbrengst van de veiling terugkrijgen.

Een 29-jarige motorvlogger is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. De man reed vorig jaar met snelheden tot ruim 200 kilometer per uur binnen de bebouwde kom van Eindhoven en filmde zijn ritten zelf om de beelden vervolgens op sociale media te plaatsen.

Ook reed hij met hoge snelheid langs wegwerkers en over de stoep rakelings langs voetgangers scheurde. De politie reageerde via sociale media op de uitspraak en benadrukt dat het soort rijgedrag geen entertainment is en levensgevaar voor andere weggebruikers schuilt. De man startte een crowdfundingactie voor een nieuwe motor in afwachting van de teruggave van zijn ingevorderde rijbewijs





