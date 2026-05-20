Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op A6

Op de A6 tussen Almere en Lelystad heeft een motorrijder bij een ongeluk zijn gewonden opgelopen, aldus de politie. Vanwege het ongeluk blijft de snelweg tot 12.00 uur dicht. Ook worden veel hulpdiensten ingezet om de verkeersongevallen, inclusief files, op te lossen.

Een motorrijder is bij een ongeluk op de A6 in de richting Lelystad zwaargewond geraakt. De Rijkswaterstaat heeft de snelweg nog minimaal tot en met 12.00 uur dicht door het ongeluk.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig op de plek van het ongeluk. Bij het ongeluk lijkt een auto over de kop te zijn geslagen en die heeft daarbij volgens de politie een motorrijder geraakt. De overige wegen zijn redelijk rustig, maar er is een lange file van meer dan 30 minuten tussen Almere en Lelystad. Het ongeluk en de bijkomende files zorgen voor veel chaos op de weg.

Omdat de Vogelweg is gesloten voor wegwerkzaamheden, is het omrijden moeilijk. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om om te rijden via de A28.





