Motorrijder overleeft botsing met goederentrein in Oisterwijk

Een motorrijder is vrijdagavond betrokken geraakt bij een ernstig incident in Oisterwijk. Hij kwam ten val op de spoorwegovergang en zijn motor werd geramd door een goederentrein. De motorrijder raakte lichtgewond. Het treinverkeer is stilgelegd.

Een motorrijder heeft vrijdagavond een dramatische en gelukkig niet fatale ervaring gehad in Oisterwijk . Terwijl hij op de Heusdensebaan reed, naderde hij een spoorwegovergang waarvan de spoorbomen reeds begonnen te dalen.

De motorrijder, zich bewust van de aanwezigheid van een roodlichtcamera van ProRail, probeerde een boete te vermijden door direct en krachtig te remmen. Deze plotselinge remactie leidde echter tot een onfortuinlijke valpartij, waarbij de motor onderuit schoot en op de spoorlijn terechtkwam. De motorrijder zelf wist op miraculeuze wijze op te staan en zich in veiligheid te brengen, net op tijd voordat een naderende goederentrein de overgang zou passeren.

Omstanders, getuige van het incident, probeerden onmiddellijk de motor van het spoor te verwijderen, maar hun pogingen waren helaas tevergeefs. De aankomende goederentrein, ondanks het waarschuwingssignaal van de trein toeter die door heel Oisterwijk galmde, kon niet meer tijdig stoppen en ramde de motor met aanzienlijke kracht. De impact was enorm en de motor werd volledig vernield. De motorrijder, hoewel lichtgewond door de val, kan terugkijken op een uiterst beangstigende situatie.

De hulpdiensten, waaronder de politie en medewerkers van ProRail, werden met spoed ter plaatse gestuurd om de situatie te beoordelen en de schade te beperken. De toeter van de trein was over een groot gebied te horen, wat de ernst van de situatie benadrukte. Het is opmerkelijk dat de motorrijder slechts lichtgewond is gebleven, gezien de omstandigheden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht van het incident, waarbij ook ProRail betrokken is om de werking van de spoorwegovergang en de signalering te controleren. De focus ligt op het vaststellen van de oorzaak van de valpartij en het bepalen of er sprake was van nalatigheid of technische problemen. Het incident heeft aanzienlijke gevolgen voor het treinverkeer in de omgeving van Oisterwijk.

Het spoor is beschadigd geraakt door de botsing met de motor, waardoor het treinverkeer op dit traject volledig is gestremd. Dit leidt tot vertragingen en hinder voor reizigers. De spoorwegovergangen aan de Heusdensebaan, Blokshekken, Gasthuisstraat en Pannenschuurlaan zijn tijdelijk afgesloten voor verkeer, om de veiligheid te waarborgen en de onderzoekswerkzaamheden niet te belemmeren. ProRail is bezig met het herstellen van de schade aan het spoor, maar het is nog onduidelijk hoe lang dit zal duren.

Reizigers wordt aangeraden om hun reis te plannen en rekening te houden met vertragingen. De politie en ProRail werken nauw samen om de oorzaak van het incident te achterhalen en maatregelen te treffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De focus ligt op het verbeteren van de veiligheid van spoorwegovergangen en het verhogen van het bewustzijn van weggebruikers over de risico's die verbonden zijn aan het naderen van een spoorwegovergang.

De schade aan de motor is aanzienlijk en de motorrijder zal waarschijnlijk een aanzienlijk bedrag moeten betalen voor de reparatie of vervanging van zijn voertuig. Het is een pijnlijke herinnering aan het belang van voorzichtigheid en het respecteren van de verkeersregels, met name in de buurt van spoorwegovergangen





