MoriyasuExcuseertZichBijEndoNaWKSlectiebeslissing

Japanse bondscoach Moriyasu heeft zijn excuses aangeboden aan Wataru Endo na diens uitsluiting van het WK. De coach verklaart dat de medische keuze in het belang van het team was. Ko Itakura wordt aanvoerder tegen Nederland.

De Japan se bondscoach Hajime Moriyasu heeft zijn excuses aangeboden aan middenvelder Wataru Endo nadat hij hem uit de WK-selectie heeft gehaald. Endo, die speelt voor Liverpool, kwam maandenlang niet in actie vanwege een slepende voetblessure.

Toch hoopte hij op een plek in hetWK na een rentree in het oefenduel tegen IJsland op 31 mei, waar hij een helft meedeed. Moriyasu nam uiteindelijk het besluit om hem toch niet mee te nemen, een keuze die hij maakte samen met de medische staf. Hij verklaarde dat Endo waarschijnlijk niet in staat zou zijn om in de eerste wedstrijd en gedurende het hele toernooi op honderd procent te presteren.

De coach erkende dat Endo teleurgesteld was en spijt betuigde voor het leed dat hij daarmee veroorzaakte bij Endo, diens familie en aanhangers. Hij benadrukte dat de beslissing in het belang van het team en Japan werd genomen. Voor het openingswedstrijd tegen Nederland zal Ko Itakura van Ajax de aanvoerdersband dragen.

Moriyasu koos voor Itakura vanwege diens lange ervaring binnen het team, zijn begrip en uitvoering van de teamprincipes en zijn vermogen om een positi team sfeer te creëren door goede communicatie





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Japan Wataru Endo Hajime Moriyasu WK Voetbal Selectie Blessure Excuses Aanvoerder Ko Itakura

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