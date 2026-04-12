Monument in Vught onthuld ter ere van Molukse vrijheidsstrijder Chris Soumokil

In Vught is een monument onthuld ter nagedachtenis aan Chris Soumokil, de president van de Republiek der Zuid-Molukken, die zich verzette tegen integratie met Indonesië. De onthulling vond plaats in het voormalige Molukse woonoord Lunetten, zestig jaar na zijn executie.

In Vught is een indrukwekkend monument onthuld ter ere van Chris Soumokil , een cruciale figuur in de Molukse geschiedenis. Soumokil, die van 1950 tot 1966 fungeerde als president van de Republiek der Zuid- Molukken ( RMS ), was een fervent voorvechter van de onafhankelijkheid en verzette zich resoluut tegen de integratie van de RMS in de Republiek Indonesië .

De onthulling vond plaats in de wijk Woonoord Lunetten, een historische plek waar vanaf 1951 duizenden Molukse KNIL-militairen en hun families werden gehuisvest. Dit woonoord was tot 1962 het grootste Molukse woonoord in Nederland, een belangrijk symbool van de Molukse gemeenschap en haar band met Nederland. Het monument, ontworpen door kunstenaar Bart Belonje, draagt op de achterzijde de aangrijpende laatste woorden van Soumokil: Dat mijn dood een zegen mag zijn voor mijn volk. Deze woorden getuigen van zijn toewijding aan zijn volk en zijn visie op een onafhankelijke toekomst.\De onthulling van het monument markeert een belangrijke herdenking, want het is zestig jaar geleden dat Chris Soumokil werd geëxecuteerd op bevel van Soeharto, de toenmalige president van Indonesië. Soumokil werd in 1964 ter dood veroordeeld en zijn executie vond plaats op 12 april 1966 op Pulau Ubi Besar, een eiland nabij Jakarta. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de Indonesische regering nooit openheid van zaken gegeven over de locatie van zijn graf. De aanwezigheid van Josina Soumokil-Taniwel, de weduwe van Chris Soumokil, bij de onthulling van het gedenkteken was een emotionele gebeurtenis. Mevrouw Soumokil-Taniwel, die sinds de dood van haar man niet meer in Indonesië is geweest en momenteel in Assen woont, sprak haar diepe verlangen uit om de exacte locatie van het graf van haar man te kennen voordat ze zelf sterft. Haar wens weerspiegelt de voortdurende pijn en onzekerheid waarmee de Molukse gemeenschap te maken heeft gehad door het gebrek aan informatie over het lot van hun leider.\Chris Soumokil werd in 1905 geboren op Java, als zoon van een Molukse vader en een Indo-Europese moeder. Hij groeide op in Leiden, waar zijn vader werk vond en waar Soumokil rechten studeerde aan de universiteit en in 1934 promoveerde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij gevangengenomen door de Japanners. Na de oorlog bekleedde hij belangrijke posities, waaronder procureur-generaal en later minister van Justitie van de deelstaat Oost-Indonesië. Zijn engagement voor de Molukse onafhankelijkheid nam een vlucht toen in 1950 de RMS werd uitgeroepen en hij de rol van president op zich nam. Hij leidde dertien jaar lang een conflict met Indonesië, dat de RMS beschouwde als een illegale afscheiding. Soumokil was tot zijn gevangenneming in 1963 voortdurend op de vlucht voor de Indonesische autoriteiten. De komst van de Molukkers naar Nederland, 75 jaar geleden, en de oprichting van de Republiek Indonesië na de onafhankelijkheidsverklaring, creëerden diepe verdeeldheid. Molukkers, die aan de Nederlandse kant hadden gevochten als KNIL-militairen, werden door Indonesië als landverraders beschouwd, wat leidde tot aanhoudende spanningen en trauma's binnen de gemeenschap





