Montessorischool Rotterdam-Noord zamelt duizenden flesjes in voor KiKa

Leerlingen van de Montessorischool aan de Essenburgsingel in Rotterdam-Noord hebben hun voetbalkooi gevuld met statiegeldflesjes en -blikjes om geld in te zamelen voor stichting KiKa. De actie is een groot succes en de leerlingen hopen duizenden euro's op te halen.

De voetbalkooi van de Montessorischool aan de Essenburgsingel in Rotterdam-Noord is getransformeerd tot een indrukwekkende berg statiegeldflesjes en -blikjes. Leerlingen van de basisschool hebben zich met enthousiasme gestort op het inzamelen van statiegeld, met als doel de stichting KiKa te steunen.

De actie, die deze week plaatsvindt, heeft al tot een opmerkelijke hoeveelheid ingezamelde verpakkingen geleid, waardoor de 'pannakooi' bijna tot de rand gevuld is. De leerlingen tellen ijverig de flesjes en blikjes, waarbij de aantallen snel oplopen.

'140, 141, 142, 143... ', klinkt het geconcentreerd, maar het eind is nog lang niet in zicht. Lola schat de potentiële opbrengst op maar liefst 100 euro, benadrukkend dat het om een enorme hoeveelheid blikjes, frisdrank- en waterflessen gaat. De uitdaging ligt nu in het efficiënt inleveren van deze gigantische berg statiegeld.

Tijn legt uit dat ze overwegen om meerdere auto's te regelen, waarbij vrijwillige ouders bereid zijn om de lading naar verschillende supermarkten te vervoeren. Een grote vrachtwagen lijkt voorlopig niet nodig, maar ze onderzoeken ook de mogelijkheid om een busje te gebruiken of naar locaties te gaan waar grotere hoeveelheden in één keer kunnen worden ingeleverd.

De inzameling van statiegeld is slechts één onderdeel van een reeks acties die de school deze week organiseert om geld in te zamelen voor KiKa. Naast de statiegeldactie hebben de leerlingen al deelgenomen aan een freerun, een sponsorloop en bereiden ze zich voor op een fancy fair, die al eveneens een aanzienlijk bedrag heeft opgebracht. Jasmijn vertelt enthousiast over de diverse activiteiten en de positieve resultaten.

De actie is gezamenlijk bedacht door de leerlingen, die met veel creativiteit en inzet hebben gewerkt aan het succes ervan. Tijn benadrukt dat de sponsorloop tot nu toe de grootste opbrengst heeft opgeleverd, maar dat de statiegeldactie daar een aanzienlijke bijdrage aan levert. De leerlingen zijn verrast door de positieve resultaten. Aanvankelijk hoopten ze 500 euro op te halen, wat al ambitieus leek.

Naarmate de actie vorderde, werd de schatting verhoogd naar 6000 euro, en uiteindelijk zijn ze zelfs voorbij die grens gegaan. Nu hopen ze op een eindtotaal van 12000 euro. Dina is enthousiast en zegt dat het geweldig is dat de actie veel groter is geworden dan verwacht. Ze vindt het leuk dat ze in het begin zo klein dachten en dat het nu zo'n groot succes is.

De school en de leerlingen zijn vastbesloten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KiKa, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar kinderkanker. De inzet en het enthousiasme van de leerlingen zijn bewonderenswaardig en laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken voor een goed doel.

De actie is niet alleen een succesvolle manier om geld in te zamelen, maar ook een waardevolle leerervaring voor de leerlingen, die op deze manier betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken en het belang van solidariteit leren kennen. De school hoopt dat de actie andere scholen en organisaties inspireert om ook actie te ondernemen voor KiKa en andere goede doelen.

De leerlingen zijn trots op hun prestatie en kijken uit naar de fancy fair, waar ze hopen nog meer geld in te zamelen. De voetbalkooi, gevuld met statiegeld, is een symbool geworden van de inzet en het enthousiasme van de leerlingen van de Montessorischool in Rotterdam-Noord





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man uit Waalwijk zwaar mishandeld na ontvoering in RotterdamEen man uit Waalwijk werd in augustus vorig jaar ontvoerd en in Rotterdam-Hoogvliet zwaar mishandeld met onder meer een strijkijzer en kokend water. De zaak is gisteren begonnen bij de rechtbank in Breda met meerdere verdachten.

Read more »

Koning brengt 'indrukwekkend' bezoek aan Filomena in RotterdamKoning Willem-Alexander heeft woensdagochtend in Rotterdam een bezoek gebracht aan Filomena, een initiatief dat zich richt op de aanpak van complexe en ernstige vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel partnergeweld.

Read more »

Koning Willem-Alexander bezoekt Filomena in Rotterdam en spreekt over huiselijk geweldKoning Willem-Alexander heeft Filomena in Rotterdam bezocht, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel partnergeweld. Hij sprak met professionals en slachtoffers over de aanpak van deze complexe problematiek en benadrukte het belang van laagdrempelige hulpverlening.

Read more »

Rotterdam maakt plan voor noodsituatie: 'Stad is weerbaar als inwoners dat ook zijn'Het stadsbestuur van Rotterdam neemt maatregelen om de stad beter voor te bereiden op grote crisissituaties.

Read more »

Overzicht 112-nieuws regio: Ongevallen, bedreigingen en brandenEen overzicht van het belangrijkste 112-nieuws uit de regio op donderdag 23 april, met onder andere een verkeersongeval in Rotterdam-Noord, bedreigingen aan minister-president Jetten, een autobrand in Rotterdam-Crooswijk en een explosie in Rotterdam-Zevenkamp.

Read more »

Deze school zamelt geld in op creatieve wijze: voetbalkooi vol met statiegeldflesjesDe voetbalkooi van de Montessorischool aan de Essenburgsingel in Rotterdam-Noord ligt helemaal vol met statiegeldflesjes en -blikjes.

Read more »