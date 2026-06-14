Montella stelt Turkse opstelling op tegen Australië: Kökçü krijgt aanvallende rol

Bondscoach Vincenzo Montella maakt de startelf bekend voor het WK‑duel Turkië‑Australië. Orkun Kökçü krijgt een offensieve taak, terwijl het middenveld wordt geleid door Hakan Çalhanoğlu. Het resultaat in Groep D kan de groepsleider bepalen.

Bondscoach Vincenzo Montella heeft de opstelling voor het cruciale WK‑duel tussen Turkije en Australië bekendgemaakt. In het startelftal nemen onder andere Orkun Kökçü , voormalig Feyenoord‑speler, en Ferdi Kadioglu, die eerder voor NEC uitkwam, hun plek in.

Montella heeft Kökçü een meer offensieve taak toegewezen; de jonge Haarlem‑native zal vanaf de vleugel op de tiende positie opereren en diep achter de spits Kerem Aktürkoglu doorstromen. Aan de linkerflank krijgt Arda Güler de vrijheid om met dribbels en incisieve passes gevaar te scheppen, terwijl Barış Alper Yılmaz dezelfde rol op de rechterkant op zich neemt.

Het middenveld wordt geleid door aanvoerder Hakan Çalhanoğlu, die naast Ismaïl Yüksek de controle over het speltempo moet behouden en de balcirculatie in de rechthoek sturen. Doelman Ugurcan Çakır krijgt een defensieve eenheid van vier spelers voor zich: centrale verdediger Zeki Çelik, de robuuste Merih Demiral, de veelzijdige Abdülkerim Bardakcı en de eveneens ervaren Ferdi Kadioglu, die daardoor een dubbele rol vervult als verdedigende back en vervanger.

Aan de kant van de tegenstander, Australië, is de plaats van rechtervleugelspeler Jordan Bos gereserveerd. De Australiërs stellen zich op in een 3‑4‑2‑1-formatie onder leiding van bondscoach Tony Popovic, waarbij Bos is aangesteld als linkermiddenvelder. Hij zal zijn creativiteit combineren met de dynamiek van de flanken, terwijl de centrale drie verdedigers - kansenmakers in de lucht en solide in de één‑tegen‑één - de basis vormen.

Het Australische plan is gericht op snelle combinaties en het benutten van de ruimte die de Turkse backs laten ontstaan. In Groep D van het toernooi staat de Verenigde Staten momenteel bovenaan, nadat het gastland zijn openingswedstrijd tegen Paraguay overtuigend met 4-1 heeft gewonnen. De resultaten in de groep laten zien dat zowel de Amerikaanse als de Turkse ploeg onder druk staan om punten te pakken als de groepsfase vordert.

De uitkomst van de confrontatie tussen Turkije en Australië zal niet alleen bepalen wie de groepsleider blijft, maar kan ook cruciale invloed hebben op de kansen van de Amerikaanse selectie om door te gaan naar de ronde van zestien. Voor Turkije betekent een overwinning een goede kans om de groepstop te verdedigen en zich te plaatsen voor de knock‑outfase, terwijl Australië hoopt de achterstand in de groep te verkleinen en de nodige momentum te vinden voor de rest van het toernooi





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