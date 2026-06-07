Monaco GP: Chaos en drama in de Formule 1-race

De Formule 1-race in Monaco is een drama geworden. De coureurs zijn druk bezig met de strijd om de top drie, maar er zijn ook veel problemen en overtredingen. De rode vlag is vanwege een kapot wegdek in de laatste bocht.

De Formule 1 -race in Monaco is een drama geworden. De coureurs zijn druk bezig met de strijd om de top drie, maar er zijn ook veel problemen en overtredingen.

De rode vlag is vanwege een kapot wegdek in de laatste bocht. Russell krijgt een drive-through-penalty, na de herstart moet hij nogmaals door de pits rijden omdat hij zijn straf niet correct had ingelost. Ook Hamilton is 'under investigation' vanwege een mogelijke overtreding achter de safetycar. Het is de vraag of we een rollende start (zoals bij een safetycar) krijgen, of een staande start.

In het laatste geval heeft Hamilton een voordeel, omdat de Ferrari de auto met de beste starts is. Hadjar ligt nu derde, maar hij krijgt mogelijk nog een straf. De strijd om de top drie is nog lang niet beslecht





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Formule 1 Monaco GP Chaos Drama Overtredingen

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