Monaco GP: Antonelli imponeert in laatste training, Verstappen blijft underdog

In aanloop naar de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco toont Kimi Antonelli van Mercedes zich de snelste in de derde vrije training, met Ferrari als favoriet bij de bookmakers. Max Verstappen en Charles Leclerc zijn de belangrijkste uitdagers.

De Grand Prix van Monaco staat bekend als het kroonjuweel van de Formule 1-kalender, en de kwalificatie is vaak het beslissende moment. Op dit stratencircuit is inhalen namelijk bijna onmogelijk, dus poleposition is goud waard.

In dit liveblog volgen we de derde vrije training en de kwalificatie, waarin de spanning hoog oploopt. De eerste tijden worden al snel neergezet: Antonelli van Mercedes is meteen de snelste, gevolgd door Verstappen op slechts een duizendste seconde, ondanks een kleine fout. Hamilton en Norris sluiten aan bij de top. De vraag is of Verstappen zijn eerste pole van het jaar kan pakken, maar de concurrentie is moordend.

Naarmate de sessies vorderen, wordt het steeds duidelijker dat Ferrari de favoriet is bij bookmakers en journalisten. F1-verslaggever Louis Dekker analyseert de situatie: 'Ferrari heeft op het bochtige, langzame circuit geen last van een gebrek aan topsnelheid. Leclerc rijdt een thuisrace en is altijd sterk op zaterdag, terwijl Hamilton gebrand is op een topresultaat na zijn tweede plaats in Canada.

' Toch imponeert Antonelli in de laatste training: de 19-jarige Italiaan is sneller dan beide Ferrari's en zet een flitsende ronde neer met een voorsprong van 0,632 seconden op Leclerc. Max Verstappen wordt beschouwd als een gevaarlijke underdog. Ondanks zijn voorspelling dat de Red Bull niet snel genoeg is, kan een coureur met zelfvertrouwen op dit stratencircuit het verschil maken.

De Nederlander noteert later de vijfde tijd, bijna een seconde achter Antonelli, maar weet dat de kwalificatie een nieuw hoofdstuk is. De spanning is om te snijden als Bearman zijn Haas in de vangrail parkeert na een fout in Beau Rivage. De Brit roept over de boordradio dat hij over een hobbel is gereden, maar de schade is aanzienlijk. Zijn team heeft tot 16.00 uur de tijd om de auto te repareren voor de kwalificatie.

Ondertussen worstelt Verstappens teamgenoot Hadjar met de afstelling en schreeuwt hij over de radio: 'Dit is de slechtste voorbereiding ooit, wat zijn we aan het doen?

' De sessie wordt even stilgelegd na een crash van Bortoleto, die na het uitkomen van de tunnel de vangrail schampt. Met nog twee minuten op de klok is er weinig tijd voor de achtervolgers om hun tijd te verbeteren. De perskamer in Monaco is duidelijk: een Ferrari gaat pole pakken. Bij een poll kiezen vijf van de twintig journalisten voor Hamilton, vier voor Leclerc, terwijl Antonelli en Verstappen elk vijftien procent krijgen.

Drie grappenmakers zetten Bottas op pole, hoewel de Fin in alle vrije trainingen laatste was. Om 16.00 uur begint de kwalificatie en dan zullen we zien of Antonelli zijn dominantie kan doorzetten, of dat ervaren rotten als Verstappen en Leclerc hun meerdere tonen





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