Molukse gemeenschappen herdenken uitroeping RMS in Drenthe

Molukse wijken in Drenthe staan vandaag stil bij de 74e verjaardag van de uitroeping van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS). Met vlaggen, ceremonies en herdenkingen houden zij de herinnering aan de onafhankelijkheidsstrijd en de belofte van een eigen republiek levend.

Vandaag staan Molukse gemeenschappen in verschillende delen van Drenthe stil bij een belangrijke dag in hun geschiedenis: de uitroeping van de Republiek der Zuid- Molukken ( RMS ) op 25 april 1950.

De herdenking is een krachtig signaal van het voortleven van de hoop op zelfbeschikking en de herinnering aan een belofte die nooit volledig is ingelost. In de Molukse wijken is de sfeer voelbaar; vlaggen van de RMS wapperen in de wind, een visuele uiting van de trots en het verlangen naar een eigen thuisland. De dag wordt gekenmerkt door ceremoniële handelingen die de proclamatie van de republiek herdenken, een moment waarop de Molukkers hun onafhankelijkheid van Indonesië uitriepen.

Echter, deze onafhankelijkheid werd niet erkend en de droom van een soevereine staat bleef onvervuld. De geschiedenis van de RMS is nauw verbonden met de Nederlandse koloniale periode en de nasleep daarvan. Duizenden Molukse militairen, die trouw hadden gediend in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), werden na de onafhankelijkheid van Indonesië met hun families naar Nederland gebracht. Nederland had hen beloofd dat zij ooit terug zouden kunnen keren naar een vrije en onafhankelijke Molukse republiek.

Deze belofte is echter nooit nagekomen, wat leidde tot decennia van teleurstelling en een voortdurend gevoel van onrecht. De herdenking van de Hari Proklamasi is dan ook niet alleen een viering van een historische gebeurtenis, maar ook een herinnering aan een gebroken belofte en een oproep tot erkenning van de Molukse identiteit en aspiraties.

De herinnering aan deze gebeurtenissen wordt levend gehouden door de nakomelingen van de KNIL-militairen – kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die de verhalen en tradities doorgeven aan de volgende generaties. De herdenking in Bovensmilde begon vroeg in de ochtend met het hijsen van de Zuid-Molukse vlag, begeleid door het zingen van het volkslied en het voorlezen van de onafhankelijkheidsverklaring. Een groep trommelaars wekte de wijkbewoners, en zelfs de diepste slapers werden gewekt door harde vuurwerkknallen.

De vlaggenceremonie werd uitgevoerd door negen jonge Molukkers, gekleed in militaire uniformen als eerbetoon aan hun voorvaders. Thyrza Pattiiha, een 20-jarige deelneemster, vertelde over de emotionele impact van het hijsen van de vlag en het belang van het in stand houden van de Molukse cultuur. Ze droeg een legeruniform met het gouden embleem dat ook haar overgrootvader droeg tijdens zijn dienst in het KNIL.

Emilio Mauwa, die voor de zesde keer aan de ceremonie deelnam, benadrukte het belang van het doorgeven van de traditie aan toekomstige generaties, aangezien deze gebeurtenissen vaak ontbreken in de Nederlandse geschiedenisboeken. Na een minuut stilte, ter nagedachtenis aan degenen die vochten en stierven voor de RMS, wapperde de vlag trots in de top van de mast, een symbool van hoop en verzet, ondanks de voortdurende ballingschap.

De dag is een belangrijke herinnering aan een vergeten geschiedenis en een pleidooi voor erkenning en respect voor de Molukse gemeenschap





