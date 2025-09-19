Mohamed Ihattaren wil afrekenen met negatief imago: 'Ik heb niemand vermoord'

Voetballer Mohamed Ihattaren voelt zich verkeerd begrepen en wil het negatieve beeld dat van hem bestaat, corrigeren. Hij blikt terug op moeilijke periodes en de impact van het overlijden van zijn vader. Ihattaren benadrukt dat hij werkt aan een nieuwe start.

Mohamed Ihattaren voelt zich verkeerd begrepen door het publiek en wil afrekenen met het negatieve imago dat rondom hem hangt. De 23-jarige middenvelder, wiens naam de afgelopen jaren regelmatig in de krantenkoppen stond vanwege diverse incidenten, wil graag een definitief punt zetten achter deze periode. Ihattaren benadrukt dat het beeld dat mensen van hem hebben, vaak onterecht is. Hij verwijst naar de heftige reacties die hij online en in de media tegenkomt.

'Ik heb niemand vermoord, maar zo lijken mensen wel over mij te denken', aldus Ihattaren in een recent interview. De voetballer geeft aan dat hij in het verleden worstelde met zichzelf en worstelde met het plezier in het voetbal. 'Ik zat gewoon met mezelf in de knoop en wist niet of ik voetballen nog wel leuk vond. Dat is de realiteit. Daar ben ik toen in terechtgekomen.' Deze periode bracht hem onder andere een taakstraf. Ihattaren reflecteert op de moeilijke tijd en de weg terug: 'Het was moeilijk om daar toen uit te komen. Uiteindelijk heb ik een goede weg kunnen vinden en daar een goed vervolg aan gegeven.'\De periode waarover Ihattaren spreekt, werd verder gekleurd door het verlies van zijn vader, die op zeventienjarige leeftijd overleed aan kanker. Dit verlies had een enorme impact op de jonge voetballer, zoals ook bleek tijdens een emotioneel eerbetoon in het Philips Stadion tijdens een wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht. Ihattaren worstelde mentaal met dit verlies. 'Dat begon al in die periode.' De gebeurtenissen hebben diepe sporen nagelaten en hebben bijgedragen aan de complexiteit van zijn situatie. Ihattaren is er open over dat hij met momenten enorm veel stress heeft ervaren en dat hij daardoor verkeerde keuzes heeft gemaakt. Hij geeft echter ook aan dat hij belangrijke lessen heeft geleerd en dat hij hard werkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling.\In reacties op Ihattarens uitspraken wordt de discussie rondom zijn persoon en gedrag voortgezet. Sommige mensen benadrukken dat ze hem zien als een groot talent dat zijn potentieel onvoldoende heeft benut, terwijl anderen de nadruk leggen op de problemen waar Ihattaren mee te maken heeft gehad. De reacties variëren van steunbetuigingen tot kritische kanttekeningen over zijn gedrag in het verleden. De publieke opinie lijkt verdeeld, waarbij sommigen vinden dat de voetballer een tweede kans verdient, terwijl anderen vinden dat zijn daden consequenties moeten hebben. De discussie wordt gevoed door de tegenstrijdigheid tussen zijn exceptionele voetbaltalent en de problemen die hij buiten het veld heeft ervaren. Kritische stemmen uiten zich over de aard van de incidenten en de gevolgen ervan. Anderen wijzen op de impact van de media op het creëren van een bepaald beeld. De toekomst van Ihattaren blijft onzeker, maar zijn recente uitspraken en zijn streven om het verleden achter zich te laten, suggereren dat hij probeert een nieuwe weg in te slaan





