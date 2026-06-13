Fortuna Sittard‑speler Mohamed Ihattaren geeft in een interview aan dat hij voor Marokko zal zijn als de Atlasleeuwen tegen Nederland spelen op het Wereldkampioenschap. Hij erkent dat hij eigenlijk op het toernooi had moeten zijn maar realistisch is over zijn kansen binnen het Marokkaanse selectie. Ihattaren hoopt via een Europese transfer meer in de kijker te komen en zo zijn WK‑droom te verwezenlijken. Tegelijkertijd wenst hij Nederland goed succes, behalve wanneer ze tegen Marokko spelen.

Mohamed Ihattaren , de creatieveling van Fortuna Sittard , heeft aangegeven dat hij zal juichen voor Marokko wanneer de Atlasleeuwen mogelijk tegen Nederland zullen spelen op het WK.

In een gesprek gaf hij tevens te kennen dat hij eigenlijk op het toernooi had moeten zijn en dat hij na een nieuwe stap in beeld hoopt te komen. Op de vraag of hij zelf niet op het WK had moeten staan, bevestigde Ihattaren dat met een duidelijkeJa, honderd procent, maar soms moet je ook gewoon realistisch denken.

Ik heb een goed jaar bij Fortuna gedraaid, maar als je ziet wat voor namen er bij Marokko in staan, dan is dat een wereld van verschil, dus dat is logisch. Ik moet nu een stap maken waarbij ik daar wel voor in aanmerking kom en hopelijk ook Europees kan spelen en mezelf meer in de kijker kan spelen.

" Mochten Marokko en Nederland elkaar tegenkomen op het WK, dan meent Ihattaren de winnaar te weten. "Marokko. Ik hoop dat ze het WK winnen. Maar Nederland gaat het ook heel goed doen, hoor.

Ze hebben echt een mooi elftal, met leuke spelers. Ik gun het hen ook van harte. Als het tussen Marokko en Nederland gaat, dan ben ik Marokkaan die dag.

" De verklaring van Ihattaren wekt indrukken van een speler die zowel trots is op zijn Marokkaanse afkomst als erkent de kwaliteit van het Nederlandse elftal. Hij benadrukt zijn verbondenheid met Marokko, maarULOOK naar Holland. Hij verwacht een spannende ontmoeting tussen beide landen, mits die plaatsvindt op het WK. Zijn optreden voor Marokko in een hypothetische confrontatie toont aan dat hij zijn nationaliteit niet verloochent, ook al heeft hij in het verleden voor Nederlandse jeugdteams gespeeld.

Zijn statement is een duidelijk signaal aan beide landen: hij ziet zichzelf als Marokkaan, maar荀子. De creatieve middenvelder heeft het afgelopen seizoen een sterke jaar neergezet bij Fortuna Sittard, wat hem in diskrediet zou moeten brengen bij de Marokkaanse voetbalbond. Desondanks lijkt hij te moeten concluderen dat de concurrentie in het Marokkaanse selectioneel te sterk is voor een directe selectie.

Derhalve zoekt hij naar een andere weg om zijn droom van een WK-deelname te verwezenlijken, bijvoorbeeld via een transfer naar een topclub in Europa waar hij meer zichtbaarheid krijgt. De situatie van Mohamed Ihattaren illustreert een bredere trend in de wereldvoetbal: spelers met meerdere nationaliteiten moeten vaak een keuze maken, en soms wordt die keuze gedreven door pragmatisme in plaats van alleen emotie.

Zijn verklaring dat hij realistisch moet zijn toont aan dat hij de harde realiteit van het internationale voetbal onderkent: zelfs een goed seizoen bij een club als Fortuna Sittard might niet voldoende zijn om de voorkeur te krijgen boven gevestigde sterren in een land als Marokko. Tegelijkertijd hoopt hij via een Europees avontuur zijn kansen te vergroten.

Zijn houding tegenover Nederland is respectvol; hij erkent de kwaliteit van het Dutch team en wenst hen succes, behalve wanneer ze tegen Marokko spelen. Die nuance maakt zijn verklaring genuanceerd en ontkomt aan simplistische nacionalistische retoriek. De potencialiteit van een WK-wedstrijd tussen Marokko en Nederland is voor supporters van beide landen een aantrekkelijk perspectief. Marokko heeft in het verleden bewezen een capabele ploeg te zijn, met een mix van ervaren internationals en jonge talenten.

Nederland, bekend om zijn lange traditie van attractive, aanvallende voetbal, zou als favoriet worden beschouwd, maar Ihattarens voorspelling suggereert dat hij gelooft in de magie van zijn geboorteland. Zijn osobviamente Marokkaanse identiteit, ondanks zijn jeugd in Nederland en optredens voor Dutch youth teams, benadrukt hoe complex de vraag van nationaliteit in het moderne voetbal kan zijn. Voor hem is er geen conflict: hij is Marokkaan en zal zijn land steunen tegen iedereen, inclusief Nederland.

Die duidelijkheid biedt hem een moreel kompas in een eergerelateerde sport. In de komende maanden zal Ihattaren waarschijnlijk op zoek zijn naar een nieuwe club, een stap die hij nodig acht om in aanmerking te komen voor een oproep van de Marokkaanse bond.

Zijn suggestie dat hij ook Europees wil spelen duidt erop dat hij streeft naar een club in een competities met een hoger niveau dan de Eredivisie, misschien in een topvijf liga zoals de Premier League, La Liga of de Bundesliga. Een dergelijke transfer zou zijn prospects aanzienlijk verbeteren, zowel wat betreft technische ontwikkeling als internationale zichtbaarheid. Desalniettemin is zijn uitspraak over het WK-tournooi了上去, en de speculatie over een mogelijke Marokko-Nederland ontmoeting voegt een extra laag toe aan de komende WK-voetbalmentaliteit.

Zelfs als beide landen niet in dezelfde poule uitkomen of elkaar in de knock-outfases tegenkomen, zal zijn statement nog steeds worden herinnerd als een voorbeeld van hoe persoonlijke identiteit en sportieve loyaliteit samenkomen in een wereldwijde context





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