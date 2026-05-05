Mogelijke verspreiding hantavirus op cruiseschip Hondius

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt mogelijke verspreiding van het hantavirus aan boord van het cruiseschip Hondius, na het overlijden van drie passagiers.

De Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO ) onderzoekt een mogelijke verspreiding van het hantavirus aan boord van het cruiseschip Hondius, waarbij tot nu toe drie passagiers zijn overleden aan een luchtweginfectie die mogelijk door het virus is veroorzaakt.

WHO-deskundige Maria Van Kerkhove heeft tijdens een persconferentie in Genève aangegeven dat de eerste besmetting waarschijnlijk buiten het Nederlandse schip heeft plaatsgevonden, voordat het virus zich aan boord kon verspreiden. Dit betekent dat het overleden Nederlands echtpaar mogelijk tijdens de reis besmet is geraakt, maar de WHO benadrukt dat dit nog een aanname is en verder onderzoek nodig is om dit te bevestigen.

De situatie is complex, aangezien het hantavirus normaal gesproken wordt overgedragen door knaagdieren, maar bij de specifieke variant waaraan de Nederlandse vrouw is overleden, is overdracht van mens op mens mogelijk, vooral bij nauw contact. Het cruiseschip, met 88 passagiers en 59 bemanningsleden van 23 verschillende nationaliteiten, ligt momenteel voor anker voor de kust van Kaapverdië, waar niemand aan boord mag gaan of van boord mag komen.

De autoriteiten van Kaapverdië houden de situatie nauwlettend in de gaten en staan alleen de evacuatie van de drie zieke opvarenden toe. De passagiers zijn verplicht in hun hutten te blijven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Spanje heeft aangeboden om het schip naar de Canarische Eilanden te laten varen voor onderzoek en desinfectie, maar de Spaanse autoriteiten zullen vandaag nog een definitieve beslissing nemen over de toestemming hiervoor.

De WHO blijft de situatie volgen en werkt nauw samen met de lokale autoriteiten om de verspreiding van het virus te beheersen en de gezondheid van de opvarenden te beschermen. De eerste symptomen bij de overleden man, een 70-jarige uit Friesland, begonnen op 1 april in Argentinië, na een reis door Zuid-Amerika. Hij kreeg koorts, hoofdpijn en diarree, gevolgd door ademhalingsproblemen op 11 april, waarna hij overleed. Zijn lichaam werd bijna twee weken later aan land gebracht op Sint-Helena.

Zijn vrouw, 69 jaar oud, ging van boord en vloog naar Johannesburg, Zuid-Afrika, waar ze ziek werd en op 26 april overleed. Ook een Duits bemanningslid is overleden aan de gevolgen van de luchtweginfectie, en een 69-jarige Brit ligt nog in een ziekenhuis in Zuid-Afrika.

De WHO heeft in een rapportage bevestigd dat de Nederlandse vrouw zeker aan de gevolgen van het hantavirus is overleden, en dat vijf opvarenden vermoedelijk besmet zijn, hoewel dit nog moet worden bevestigd door verdere tests. De focus ligt nu op het identificeren van alle mogelijke besmettingsbronnen en het implementeren van effectieve maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen, zowel aan boord van het schip als in de landen waar de passagiers en bemanningsleden vandaan komen.

De situatie vereist een gecoördineerde internationale aanpak om de gezondheid van de betrokkenen te waarborgen en de impact van het virus te minimaliseren. Het is van cruciaal belang om de juiste informatie te verstrekken aan de passagiers en bemanningsleden, en om hen te ondersteunen bij het omgaan met de angst en onzekerheid die deze situatie veroorzaakt.

De WHO zal blijven werken aan het verzamelen van gegevens en het analyseren van de situatie om de beste strategieën te ontwikkelen voor het beheersen van de uitbraak en het voorkomen van toekomstige gevallen. De gezondheid en veiligheid van de opvarenden en de bevolking van de betrokken landen hebben de hoogste prioriteit





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Cruiseschip Hondius WHO Besmetting Overlijden Kaapverdië Spanje Zuid-Afrika Uitbraak Gezondheid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meerdere doden door vermoedelijk hantavirus op Nederlands cruiseschip in Atlantische OceaanOp het Nederlandse cruiseschip MV Hondius zijn minstens drie passagiers overleden aan een luchtweginfectie, vermoedelijk veroorzaakt door het hantavirus. Twee van de slachtoffers zijn Nederlanders. De WHO onderzoekt de situatie en heeft een medisch team naar het schip gestuurd.

Read more »

Wat weten we over de zieken en doden op het Nederlandse cruiseschip Hondius?Het schip, de Hondius, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen drie passagiers ernstig ziek werden en stierven.

Read more »

Drie doden en meerdere zieke passagiers door hantavirus op Nederlands cruiseschipEen Nederlands echtpaar en nog een persoon zijn overleden aan het hantavirus op het cruiseschip MV Hondius. Drie andere passagiers zijn ziek geworden. Het schip, met ongeveer 150 passagiers aan boord, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De uitbraak van het hantavirus, dat wordt overgedragen door knaagdieren, is nog onder onderzoek. Het schip mag niet aanmeren en passagiers worden geadviseerd om in hun kamer te blijven.

Read more »

Drie doden na hantavirusuitbraak op cruiseschip HondiusDrie mensen, waaronder een echtpaar uit Haulerwijk, zijn overleden na een uitbraak van het hantavirus op het cruiseschip Hondius tijdens een reis naar de Zuidpool. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen en zieke passagiers zijn in quarantaine geplaatst.

Read more »

Hantavirusuitbraak op Nederlands cruiseschip: Nederlandse vrouw bevestigd besmetDe Wereldgezondheidsorganisatie heeft bevestigd dat een Nederlandse vrouw die overleed op het cruiseschip de Hondius besmet was met het hantavirus. Er zijn inmiddels drie doden gevallen en een man ligt in kritieke toestand in Zuid-Afrika.

Read more »

Dodelijke virusuitbraak op Hondius: vijf vermoedelijke besmettingen, twee gevallen zekerHet plan is om het schip door te laten varen naar Tenerife, in Kaapverdië mogen de opvarenden niet van boord.

Read more »