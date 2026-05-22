Mogelijke ebolpatiënt behandeld op speciale afdeling Radboudumc

Mogelijke ebolapatiënt opgenomen op speciale afdeling Radboudumc In het Radboudumc van Nijmegen is een patiënt opgenomen met een lage verdenking op het ebolavirus. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigd berichtgeving hierover van Hart van Nederland tegenover Omroep Gelderland.
De patiënt ligt op de High Level Isolation Unit (HLIU), een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten. Het Radboudumc is één van de weinige ziekenhuizen in Nederland die over zo'n afdeling beschikt. Volgens de woordvoerder heeft het ziekenhuis daarom op verzoek van het expertisecentrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding de patiënt opgenomen. Informatie over de nationaliteit, leeftijd of het geslacht van de opgenomen patiënt kan de woordvoerder op dit moment niet geven.
De patiënt krijgt tot nader order medische zorg, zodat onderzocht kan worden of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Eerder deze maand nam het ziekenhuis in Nijmegen al een patiënt op die verdacht werd van het hantavirus. Dat bleek ook dat persoon uiteindelijk besmet te zijn met de ziekte.
