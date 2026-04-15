Mogelijke diefstal van patiëntgegevens na ransomware-aanval op Chipsoft

Het is niet uitgesloten dat gegevens van ziekenhuispatiënten zijn gestolen bij de ransomware-aanval op Chipsoft. De getroffen ziekenhuizen hebben mogelijk een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bronnen melden aan de NOS dat het niet uitgesloten is dat gegevens van ziekenhuispatiënten zijn gestolen bij de ransomware-aanval op Chipsoft . Chipsoft , een bedrijf dat software levert voor de opslag van patiëntendossiers, was eerder getroffen door een aanval. In eerste instantie werd gemeld dat ziekenhuisdata veilig waren, zowel door bronnen binnen als buiten het bedrijf. Nu blijkt echter dat de ransomware-aanvallers mogelijk toegang hebben gekregen tot de gegevens van een deel van de ziekenhuizen die gebruik maken van het HIX365 -platform, een speciale website van Chipsoft waarmee patiënten toegang krijgen tot hun dossiers. Volgens een betrokkene zijn er geen concrete aanwijzingen dat dit daadwerkelijk is gebeurd, maar het is evenmin uitgesloten. Dit betreft ziekenhuizen waarbij het verkeer van en naar het patiëntendossier via servers van Chipsoft loopt, wat de aanvallers de mogelijkheid zou kunnen geven om dit verkeer mee te lezen. Ziekenhuizen als het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, samen met ongeveer twaalf andere ziekenhuizen, maken gebruik van dit platform.

De betrokken ziekenhuizen zouden het advies hebben gekregen om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege een mogelijk datalek. De AP bevestigt meldingen te hebben ontvangen van meerdere ziekenhuizen, maar geeft geen details over welke ziekenhuizen dit betreft of hoeveel meldingen er zijn gedaan. Andere ziekenhuizen hoeven vooralsnog geen melding te doen, aangezien de precieze impact van de aanval op hen nog wordt onderzocht. Eerder was er de vrees dat de ziekenhuizen via de servers van Chipsoft gehackt zouden kunnen worden, maar hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden. De reden waarom nu de diefstal van ziekenhuisdata wordt gevreesd is niet volledig duidelijk. Bronnen melden dat de maatregelen eind vorige week zijn aangescherpt. In eerste instantie werden de HIX365-patiëntensites niet offline gehaald, maar dit gebeurde wel nadat externe beveiligingsexperts werden ingeschakeld. De NOS voert een onderzoek uit naar deze en andere ransomware-aanvallen. Vertrouwelijke gesprekken met journalisten kunnen worden gevoerd via e-mail of, veiliger, via de versleutelde chat-app Signal. Tegelijkertijd kregen ziekenhuizen de opdracht om alle accounts te verwijderen of opnieuw te beveiligen met nieuwe wachtwoorden, die werden gebruikt door personeel van Chipsoft om in te loggen bij de ziekenhuizen. De digitale sleutels die het verkeer tussen Chipsoft en de ziekenhuizen beveiligen, werden ook vervangen. Dit suggereert dat de externe beveiligingsexperts niet konden uitsluiten dat de aanvallers meer gegevens hebben verkregen dan in eerste instantie werd gedacht.

De externe experts, die momenteel een 'diepgaand forensisch onderzoek' uitvoeren, zijn volgens betrokkenen relatief laat ingeschakeld. Chipsoft weigert commentaar te geven zolang het onderzoek loopt, maar ontkent dat de beveiligingsexperts te laat zijn ingeschakeld. Volgens een woordvoerder zijn ze direct ingezet. Z-Cert, de organisatie die de ict-beveiliging in de zorg coördineert, wil evenmin inhoudelijk reageren. De door Chipsoft geleverde patiëntportalen zijn op dit moment nog steeds offline, wat betekent dat patiënten van de getroffen ziekenhuizen hun dossiers niet kunnen bekijken en dat inchecken in het ziekenhuis bemoeilijkt wordt, wat mogelijk leidt tot langere wachttijden. Er zijn geen meldingen van dat de patiëntenzorg in gevaar is gekomen, maar op sommige locaties is het duidelijk drukker. De situatie verschilt enorm per ziekenhuis. Naast de ziekenhuizen zijn mogelijk ook een relatief klein aantal huisartsenpraktijken getroffen die de software van Chipsoft voor hun patiëntendossiers gebruiken. Dit was al kort na de hack duidelijk. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en verdere updates zullen volgen zodra er meer informatie beschikbaar is over de omvang van de datalek en de impact ervan op de betrokken patiënten en zorginstellingen.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Houdt interne onrust CDA Eemsdelta buiten coalitie? ‘Je moet voldoende vertrouwen in elkaar hebben’Een opvallende afwezige in het eindverslag voor een nieuwe coalitie in Eemsdelta is het CDA.

Read more »

Opgepakte vrouw (50) in zaak rond kofferbakmoord verdacht van het 'wegmaken van het lichaam'Het Openbaar Ministerie verduidelijkt de arrestatie nadat advocaten van de vrouw boos waren.

Read more »

Kritiek op mogelijke woontorens in Den Haag: 'Het moet passen in het stadsbeeld'Den Haag krijgt mogelijk twee hoge woontorens. Er zijn plannen om naast het Centraal Station 230 meter de hoogte in te gaan.

Read more »

Kabinet komt met steunpakket van 1 miljard euro, maar benzine niet goedkoperHet kabinet wil het pakket begin volgende week presenteren, melden bronnen.

Read more »

Jongetje dat bij gastouder in het water viel, maakt het goedHet jongetje dat maandagochtend in Ottoland in het water viel en gereanimeerd moest worden, maakt het goed. Dat meldt het gastouderbureau, dat verantwoordelijk is voor de opvang van het kind.

Read more »

Arbeloa blikt hoopvol vooruit op Bayern-uit: 'Als iemand het kan, zijn wij het'Álvaro Arbeloa dicht zijn Real Madrid serieuze kansen toe in de return van de Champions League-kwartfinale. In de heenwedstrijd klopte Bayern München de Spanjaarden met 1-2 .

Read more »