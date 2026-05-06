Moerdijkse coalitie eist duidelijkheid en compensatie voor inwoners bij industriële uitbreiding

De zes partijen die de nieuwe coalitie in Moerdijk vormen, hebben hun bestuursakkoord gepubliceerd. Ze vragen duidelijkheid over uitbreidingsplannen en compensatie voor inwoners die moeten vertrekken. Ook willen ze meer woningbouw en een grotere eigen verantwoordelijkheid op sociaal vlak.

De zes partijen die de nieuwe coalitie in Moerdijk gaan vormen, hebben hun bestuursakkoord voor de komende jaren gepubliceerd. In dit akkoord benadrukken ze nogmaals hoe belangrijk ze het vinden dat inwoners voor de lange termijn duidelijkheid krijgen over alle uitbreidingsplannen voor de industrie en energie-infrastructuur.

Ook dringen ze aan op ruimhartige compensatie voor mensen die moeten vertrekken. Er wordt al langere tijd gesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk, een van de elf kernen van de gemeente. In juni wordt vanuit het Rijk meer duidelijkheid daarover verwacht. Dat de inwoners van Moerdijk steeds opnieuw met die onzekerheid te maken krijgen, vinden wij niet menselijk, staat in het akkoord.

Daarom hebben wij richting Rijk en provincie een duidelijk signaal afgegeven: de Moerdijkers moeten voor de lange termijn duidelijkheid en perspectief krijgen. Daartoe moeten overheden samen optrekken en projecten samenhangend bekijken, met een doorkijk tot 2050. Informateur Onno Hoes schrijft dat de gemeente bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen voor de projecten, die nationaal van belang zijn voor de energietransitie en het verduurzamen van de industrie.

Daartegenover verwacht men ruimhartige financiële steun voor zowel de bewoners en bedrijven in de gemeente Moerdijk als specifiek voor de gemeenschap in de kern Moerdijk. De coalitie bestaat uit VVD, Onafhankelijk Moerdijk, CDA, Moerdijk Lokaal, ChristenUnie en BBM/BBB. Ze willen verder onder meer inzetten op meer woningbouw. Op sociaal vlak kondigen ze aan dat een groter beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid.

Daarmee hopen ze kosten te besparen en de zorg beschikbaar te houden voor onze meest kwetsbare inwoners. Het bestuursakkoord benadrukt ook de noodzaak van samenwerking tussen verschillende overheden om de energietransitie en industriële verduurzaming succesvol te realiseren. De coalitie wil hierbij een actieve rol spelen en zorgt ervoor dat de belangen van de inwoners centraal staan. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in lokale voorzieningen en economische ontwikkeling om de leefbaarheid van de gemeente te verbeteren.

De partijen erkennen dat de komende jaren uitdagend zullen zijn, maar benadrukken dat ze samen met de inwoners en bedrijven aan een duurzame toekomst willen werken. Het akkoord bevat ook concrete plannen voor de aanpak van klimaatverandering en de stimulering van duurzame energieprojecten. Hiermee wil de gemeente Moerdijk een voorbeeldfunctie vervullen in de regio en bijdragen aan de nationale doelen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moerdijk Coalitie Industrie Energietransitie Compensatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Odido-hackers maken ook gegevens van miljoenen docenten en studenten buitOnder de gestolen gegevens zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. Ook zouden persoonlijke berichten die door Canvas-gebruikers naar elkaar zijn verstuurd zijn gestolen.

Read more »

United stuurt aan op vertrek Nederlands duo: 'Oud-Ajax-target mag ook weg'Manchester United wil aanstaande zomer ruim 170 miljoen euro investeren voor de selectie. Dat meldt Daily Mail . The Red Devils staan derde in de Premier League en ondervinden aan de hand van clubheld Michael Carrick een revival . Nu wil de club doorzetten. Onder meer Nederlander Joshua Zirkzee mag vertrekken.

Read more »

VfB Stuttgart en Bologna azen op Peer Koopmeiners, ook interesse in Wouter GoesZowel VfB Stuttgart als Bologna tonen serieuze interesse in de middenvelder Peer Koopmeiners van AZ. Ook Wouter Goes staat in de belangstelling van Italiaanse clubs. AZ staat voor een drukke transferzomer.

Read more »

NAC-icoon waarschuwde club al voor 'hommeles': 'Is uiteindelijk ook gebleken'Ralf Seuntjens waarschuwde NAC al voor oud-spelers in de clubleiding. Daarmee doelt de oud-voetballer van de Bredanaren op de veelbesproken Pierre van Hooijdonk, die hem ook probeerde ‘tegen te houden’ bij de club.

Read more »

Bevrijdingsdag 2024: Overwegend vrede en feest, maar ook enkele incidentenDe viering van 5 mei verliep in de meeste plaatsen zonder grote incidenten, maar er waren wel enkele problemen. In Pijnacker werd het Bevrijdingsfeest afgelast nadat een bezoeker onwel werd, en in Utrecht en Haarlem was het zo druk dat bezoekers werden beperkt. Toch waren er minder problemen dan vorig jaar, toen er in meerdere steden chaos ontstond. Het 5 mei-concert in Amsterdam werd afgesloten met een optreden in aanwezigheid van het koninklijk paar.

Read more »

SP-Kamerlid Dijk vraagt om opheldering over opheffen dorp MoerdijkSP-Kamerlid Jimmy Dijk stelt Kamervragen over het proces rond het verdwijnen van het dorp Moerdijk. Hij betwijfelt of bewoners echt zeggenschap hadden en vraagt om een tijdlijn van de gebeurtenissen. Ook wil hij weten waarom de Tweede Kamer niet eerder werd ingelicht.

Read more »