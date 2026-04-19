Moerdijk: Een Dorp in de Schijnwerpers en de Verhalen van Bewoners

Het dorp Moerdijk en zijn inwoners staan sinds kort in de belangstelling vanwege de discussies over de toekomst van het dorp en de energie-infrastructuur. ZuidWest Update belicht de verhalen van de bewoners, waaronder Roland Delavigne, die na tien jaar wonen in Moerdijk de rust, gemeenschapszin en de prettige leefomgeving waardeert, ondanks de onzekerheid.

Het dorp Moerdijk en zijn ruim 1100 inwoners bevinden zich sinds 11 november 2025 in het centrum van de belangstelling. Op die datum sprak een aanzienlijk deel van de gemeenteraad de mening uit dat het dorp, gezien de omvangrijke energie-infrastructuuropgave, geen toekomst meer heeft. Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, wordt er veel gesproken over de toekomst van de Moerdijk ers.

ZuidWest Update heeft de intentie om de komende tijd diverse inwoners van het dorp te bezoeken om hun perspectief te belichten. Een van deze inwoners is Roland Delavigne. Roland en zijn echtgenote wonen nu tien jaar met veel plezier in Moerdijk. Daarvoor leefden ze in Rotterdam, op het Noordereiland. Roland verklaart dat de overwegend lange reistijden vanwege zijn werk in Brabant de doorslag gaven voor de verhuizing. De omgeving bood direct een aantrekkelijk beeld: de tweejaarlijkse oldtimershow trok hun aandacht, en ook het omliggende bos maakte indruk. De schaapjes op de dijk droegen bij aan een gevoel van rust. Het huis dat ze op het oog hadden, sprak hen onmiddellijk aan. Al deze factoren leidden tot hun vestiging in dit Brabantse dorp. Roland benadrukt dat ze na tien jaar nog steeds gelukkig zijn in Moerdijk en volledig deel zijn gaan uitmaken van de gemeenschap. Ze voelden zich welkom en de integratie verliep soepel, in schril contrast met zijn eerdere ervaringen in Rotterdam waar hij nauwelijks contact had met zijn buren. "Hier praten we met elkaar en zeggen we goedemorgen en goedemiddag", aldus Roland. De band met zijn buren was direct goed, en in de zomermaanden genoten ze regelmatig van een gezellig biertje samen. Hoewel het aanvankelijk even wennen was aan het ontbreken van een supermarkt in het dorp, heeft Roland dit gemarkeerd met de aanschaf van een ruime vriezer, waardoor hij de winkelfaciliteit niet langer mist. "Voor ons klopt het gewoon", stelt hij. De rust in Moerdijk is een factor die Roland zeer waardeert. Hij herinnert zich hoe ze destijds, met hun hond, meerdere keren per dag door het bos wandelden, wat een heerlijk ontspannende ervaring was. Na het werk brachten ze graag tijd door op het kleine strandje aan het water, genietend van een biertje. Roland ervaart dagelijks veel plezier in de omgeving, en vergelijkt het gevoel met dat van een Zuid-Frans dorp. Hij lacht en zegt dat ze bij mooi weer niet de noodzaak voelen om te overwinteren in Spanje. Vrienden en familie die hen bezoeken, zijn vaak verbaasd over de kalmte in het dorp en de omliggende polders. Wandelingen door de polder, waarbij het dorp van een afstand zichtbaar is, leiden steevast tot opmerkingen over de serene sfeer. Ook het lokale strandje maakt indruk; zijn kinderen, die voorheen altijd naar Scheveningen gingen, komen nu graag naar het strandje in Moerdijk. Roland kende Moerdijk al wel voordat hij er ging wonen, aangezien hij regelmatig vrienden hielp met het sleutelen aan motoren in het nabijgelegen Zevenbergschen Hoek. Tijdens testritten reden ze vaak langs Moerdijk en hij had nooit de indruk dat het uitsluitend om een industriegebied ging. Hij merkt op dat de uitstraling van het dorp wel is veranderd en dat het dorp, met verbeteringen aan de wegen, in de afgelopen tien jaar zichtbaar is opgeknapt en heeft zien opbloeien. Ondanks dat Roland goed is ingeburgerd, is hij nog niet zo actief betrokken bij lokale verenigingen als sommige andere dorpsbewoners. Hij geeft aan dat ze er niet zo van zijn, maar wel altijd vriendelijk iedereen begroeten. Eerder had hij hier geen behoefte aan. Zowel Roland als zijn vrouw werken veel, en in het weekend gaat Roland vaak hiken. In combinatie met de verbouwing van hun huis bleef er weinig tijd over voor andere activiteiten. Echter, sinds eind vorig jaar hebben ze zich aangesloten bij de Dorpstafel Moerdijk. Hun motivatie is om goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen. Zijn vrouw focust zich op leefbaarheid, terwijl Roland zich bezighoudt met behoud. Via dit initiatief komen ze geleidelijk meer in contact met het verenigingsleven en ontmoeten ze steeds meer mensen. Roland benadrukt de sterke gemeenschapszin in Moerdijk, wat blijkt uit de drukte tijdens de vergaderingen van de Dorpstafel. Hij geeft toe dat hij van nature wat meer op zichzelf is, maar de gesprekken tijdens de vergaderingen vindt hij wel erg prettig. Wat betreft de toekomst blijft Roland optimistisch, hoewel hij erkent dat veel afhangt van de beslissingen die in juni genomen zullen worden. Tot die tijd voelt hij zich nog steeds prettig in Moerdijk en geniet hij dagelijks van het leven daar. Hij sluit niet uit dat hij nog een paar jaar zal blijven wonen en is vastbesloten de laatste details van de verbouwing van hun huis af te ronden. "Ik ga de buitenkant nog schilderen, want ik wil het gewoon voor mijzelf afhebben. Anders heb ik slapeloze nachten", zegt hij lachend. De haven van Moerdijk beschouwt Roland als een fijne plek om te wandelen en soms even op een bankje te zitten. Mocht er toch een beslissing vallen die het einde betekent voor Moerdijk, dan zou hij overwegen om in een nabijgelegen dorp te gaan wonen. Gezamenlijk verhuizen is een optie, maar hij erkent dat dit een aanzienlijke stap zou zijn, aangezien het betekent dat ze opnieuw moeten beginnen met het opbouwen van sociale contacten, terwijl ze nu juist een situatie hebben waarin dorpsgenoten voor elkaar zorgen. Hij verwacht echter zeker tot zijn pensioen in het dorp te kunnen blijven. "Het dorp bestaat al langer dan 1000 jaar en dat vind ik mooi. Dat het dan zo opgeruimd zou worden is wel triest. Maar we hopen dat het blijft bestaan", aldus Roland





