Moederloos Eendje? Zo Help Je!

Elk jaar weer worden jonge eendjes gescheiden van hun moeder door verkeer. De Dierenambulance Schouwen-Duiveland legt uit wat je moet doen als je moederloze eendjes ziet en hoe je ze veilig kunt helpen.

Het is een vertrouwd gezicht in de lente: een moeder eend met een reeks kleine, kwetsbare eendjes achter zich, liefkozend pulletjes genoemd. Dit tafereel roept vaak een gevoel van warmte en schattigheid op, maar het verbergt ook een potentieel gevaar.

Moeders met hun jongen steken regelmatig wegen over, waarbij automobilisten soms te laat zijn om ze tijdig op te merken. Het tragische gevolg kan zijn dat de pulletjes plotseling hun moeder verliezen, achterblijvend met een gevoel van verwarring en angst. Wat te doen in zo'n hartverscheurende situatie? Sander Penning van de Dierenambulance Schouwen-Duiveland biedt heldere richtlijnen en inzicht.

'Helaas is dit een scenario dat zich regelmatig afspeelt,' vertelt Sander Penning in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. 'De jonge eendjes blijven dan moederloos en radeloos achter, vaak in de directe nabijheid van de weg. ' Een recent voorbeeld vond plaats op Koningsdag, toen de Dierenambulance Schouwen-Duiveland een melding ontving van acht jonge weeseendjes. De moeder was vlakbij een vakantiepark in Bruinisse overreden door een auto.

De hulpeloze pulletjes zochten wanhopig naar hun moeder, verdwaald en bang. Dankzij de oplettendheid van de melders konden de medewerkers van de dierenambulance de eendjes vangen en naar een tijdelijke opvanglocatie brengen. Daar werden ze opgewarmd, gevoed en getroost met een grote pinguïn- en eendenknuffel, die hen een gevoel van veiligheid bood.

Uiteindelijk werden de eendjes overgebracht naar de vogel- en zoogdierenopvang De Mikke in Middelburg, waar ze de tijd krijgen om op te groeien en zich voor te bereiden op een terugkeer naar de natuur. Vandaag werd het gezelschap nog uitgebreid met een extra eendje, gevonden door een jongetje langs het water bij Oosterland. Het eendje volgde het jongetje naar huis, duidelijk op zoek naar gezelschap.

Helaas bleek het een eenzaam exemplaar te zijn; ondanks uitgebreid zoeken werd de rest van het nest niet gevonden. Deze eendjes hebben geluk gehad, maar de realiteit is dat er regelmatig weeseendjes langs de weg of aan de waterkant rondlopen, kwetsbaar en afhankelijk van menselijke hulp. Wat is dan de juiste aanpak als je getuige bent van een dergelijke situatie?

Wanneer je tijdens het rijden plotseling eenden of andere vogels over de weg ziet steken, is je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers de absolute prioriteit.

'We benadrukken altijd: denk eerst aan je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. Hoe pijnlijk het ook is om te zien gebeuren,' legt Sander Penning uit.

'Ga dus niet onmiddellijk stoppen langs de kant van de weg om te helpen, ook al begrijp ik die impuls heel goed. ' Pas als je op een veilige plek kunt stoppen, kun je beoordelen wat je kunt doen. Zodra je veilig staat, is het belangrijk om de eendjes in de gaten te houden.

'Probeer te kijken of je ze naar een veilige plek kunt leiden. En neem in ieder geval contact op met de dierenambulance,' adviseert Penning. De medewerkers van de dierenambulance nemen de situatie vervolgens over en zorgen voor een tijdelijke opvang van de dieren gedurende 24 uur, waarna ze naar De Mikke worden overgebracht voor verdere verzorging en rehabilitatie.

Het is een gezamenlijke inspanning om deze kwetsbare dieren een tweede kans te geven en te beschermen tegen de gevaren van het verkeer en de natuur





